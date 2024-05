Loreggia. La lite, le minacce di morte e l'accoltellamento: 54enne arrestata per tentato omicidio

LOREGGIA (PADOVA) - Tentato omicidio al parco di Loreggia, arrestata una donna. Ha accoltellato un uomo che è riuscito a scappare e a rifugiarsi nel vicino supermercato. La donna, una 54enne già nota alle forze dell'ordine, è accusata di tentato omicidio, minaccia aggravata, lesioni personali aggravate e porto di oggetti atti a offendere.

Cosa è successo

Era il pomeriggio di ieri, 14 maggio, quando la 54enne ha incontrato un uomo di 49 anni di origine romena che conosceva da tempo. Stava mangiando un panino sulla panchina del parco di via De Gasperi, a Loreggia. I due hanno iniziato a parlare e poi la discussione si è accesa. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la donna avrebbe prima minacciato di morte l'uomo e poi lo avrebbe accoltellato.

Un'azione talmente fulminea che gli ha impedito di difendersi.

Ferito, il 49enne è riuscito a rifugiarsi in un supermercato e chiedere aiuto. Quando i militari dell'Arma sono arrivati hanno trovato la donna intenta a parlare con gli operatori sanitari del Suem. Il coltello usato sarebbe un coltello in acciaio da cucina, della lunghezza complessiva di 43 centimetri (20 di sola lama): è stato sequestrato. La 49enne è agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.