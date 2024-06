Monica Reginato, scialpinista di Castelfranco Veneto precipitata in montagna, raccolta fondi per aiutare i bimbi in Etiopia

CASTELFRANCO VENETO (TREVISO) - La generosità in memoria di Monica “Moki” Reginato, scomparsa il 20 aprile scorso tra le sue amate montagne, sta dando i primi frutti. Mentre la sottoscrizione in suo nome continua, sono stati recentemente consegnati 730 euro destinati ad alleviare le sofferenze dei bambini del Tigrai, area dell’Etiopia teatro di una sanguinosa guerra civile.

L'alpinista castellana era rimasta particolarmente colpita dalla condizione dei bambini di quella zona e si era ripromessa di aiutarli. A raccoglierne il testimone è stata l'amica Monica Venturin, la quale, insieme ad alcuni amici, si è rivolta a Kirtos Sltan, il contatto di Moki in Etiopia. Grazie alla generosità di molte persone, il traguardo inizialmente fissato a 3mila euro è stato raggiunto velocemente e una prima parte dei fondi è stata fatta recapitare a Kirtos.

Morta in montagna, raccolta fondi per ricordare Moki

Commenta Monica Venturin: «Kirtos mi ha riferito che nel campo di Mekelle c’erano parecchi bambini, che sono stati quasi tutti spostati in altri istituti o adottati. Tranne 14 bambini, che sono rimasti nel campo e dei quali nessuno si cura. La situazione è drammatica, tanto che sono costretti ogni giorno a spostarsi in città a mendicare del cibo, esponendosi inoltre a tutti i rischi che questo comporta. Per me è inconcepibile che un bambino di 4-5 anni debba passare il tempo a chiedere l’elemosina per mangiare, anziché giocare o studiare». Con questa prima tranche, Kirtos ha comprato generi di prima necessità, come farina, olio, sapone: l’obiettivo è ora quello di trovare qualche figura adulta che possa occuparsi di loro, anche solo per cucinare del cibo. Vi è poi la volontà di riuscire a offrire a questi ragazzi un’istruzione, mandandoli a scuola o chiamando un insegnante al campo che possa fornire le nozioni base (leggere, scrivere, far di conto), per poterli rendere più indipendenti.

Il desiderio

«Spero che questo aiuto vada avanti nel tempo, almeno fino a quando questi bambini non possano essere adottati o trovare una sistemazione più dignitosa. So che anche i familiari di Moki, che ho contattato prima di avviare questa raccolta fondi, sono molto contenti e commossi» continua Monica, che sottolinea inoltre la correttezza e trasparenza di Kirtos: «Gli inviamo piccole somme per capire come vengono gestiti i soldi. Kirtos mi ha inviato il riepilogo di tutte le spese, specificando anche quanto ha ricevuto ogni singolo bambino». Infine, una notizia che scalda il cuore: «I bambini hanno chiesto a Kirtos chi sia questa Moki, la “yellow woman” che ha mandato gli aiuti. Quando Kirtos ha detto loro che è una signora italiana, senza figli (nascondendo loro la tragica scomparsa), i bambini hanno chiesto, dato che non hanno più i genitori, se potevano essere figli suoi».