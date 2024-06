SACCOLONGO (PADOVA) - Hanno agito in piena notte, incuranti del fatto che l’auto si trovasse bene in vista lungo la principale via Scapacchiò a Saccolongo, a due passi dal centro del paese. E così una banda di ladri (si ipotizza infatti che fossero più d’uno), muniti di crick e chiavi per bulloni, hanno smontato e rubato tutte e quattro le ruote di una Ford Fiesta ST Line bianca che il proprietario aveva parcheggiato sotto casa.

Rubate tutte e quattro le ruote dell'auto

Ad avvisarlo di ciò che era accaduto nel cuore della notte tra sabato e ieri nel parcheggio davanti alla sua abitazione, sono stati i vicini, che avevano notato un furgone bianco, pare con una scritta rossa su un fianco, allontanarsi a tutta velocità. Uno sguardo all’auto è bastato per accorgersi che erano state rubate tutte e quatto le ruote. Forse ad attirare i malviventi, di certo non improvvisati, il fatto che la vettura fosse libera su entrambi i lati e quindi facile da raggiungere per smontare le ruote, caricarle a bordo di un altro veicolo e darsi alla fuga. Un colpo fulmineo, messo in atto in un parcheggio bene in vista dalla strada e illuminato di notte.

Auto inutilizzabile

«La mia auto non aveva nulla di tanto particolare da poter attirare l’attenzione – ha detto L.F., il proprietario –. I cerchioni erano quelli di serie, belli ma nulla di costoso tanto da volersi organizzare per rubarli. Penso abbiano scelto la mia auto per la comodità, era libera sia a destra che a sinistra. Sono stato avvisato dai vicini che hanno visto un furgone scappare intorno alle 4. Al momento il danno è difficile da conteggiare perché oltre al costo delle quattro gomme e dei cerchioni hanno rovinato, oltre ai cerchi, anche il paraurti anteriore ed entrambe le minigonne, avendo posizionato i crick di corsa per alzare la vettura. E poi c’è da aggiungere il costo del gommista, il carroattrezzi e il carrozziere». Un furto che ha causato un danno non da poco al proprietario che si è ritrovato con l’auto sollevata, senza ruote e inutilizzabile. Del fatto sono stati infornati i carabinieri.