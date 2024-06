MESTRE - La storia di Luca non è una di quelle che si sentono tutti i giorni. Perché Luca, 28 anni, è un uomo vittima di violenza domestica, stalking e maltrattamenti da parte di Maria, 26 anni, la sua ex. Una categoria di reato, quella della violenza sugli uomini da parte delle donne, così sommersa e nascosta che non esistono nemmeno dei dati certi sulle reali dimensioni del fenomeno. Maria e Luca (i nomi sono di fantasia) hanno un figlio piccolo: e proprio al fine di togliergli il bimbo Maria avrebbe intrapreso nei confronti del suo ex compagno, a dire di quest’ultimo, una vera e propria guerra, denunciandolo per maltrattamenti. «Tutto falso, sono io la vittima», giura Luca.

PERSECUZIONE

«Siamo stati insieme per sette anni - racconta il ragazzo -, durante i quali è nato nostro figlio, ma non abbiamo mai avuto una relazione sana. Lei era fisicamente e verbalmente violenta nei miei confronti ed era gelosissima: non potevo avere amiche donne e quando uscivo mi controllava. Quando si arrabbiava alzava spesso e volentieri le mani: io non ho mai risposto, cercavo solo di bloccarla. Una volta ho chiamato in lacrime mia madre gridandole di venire a casa perché mi stava massacrando di botte. La mia famiglia, gli amici e il mio datore di lavoro hanno visto i segni che mi lasciava: andavo a lavorare col volto tumefatto, pieno di graffi, una volta il mio capo mi ha rimandato a casa perché avevo un morso sulla guancia. Io cercavo di minimizzare, dicevo che quei segni me li ero fatti giocando con il piccolo». Ma tutti capiscono che quei lividi li ha lasciati la mano di un adulto: la mano di una ragazza gelosa, possessiva e caratterialmente instabile che, quando Luca decide che non ne può più e la lascia, perde definitivamente le staffe.

BATTAGLIA LEGALE

Maria si trasforma in una stalker: tempesta Luca di messaggi in cui lo implora di tornare insieme e, al suo diniego, lo minaccia. «La situazione è degenerata quando mi sono fidanzato con un’altra. La persecuzione ha assunto contorni più inquietanti e ai messaggi minatori, alle sfuriate davanti alla mia nuova ragazza e ai miei amici, alle botte e agli insulti ha aggiunto che non mi avrebbe più fatto vedere mio figlio». Minaccia che si concretizza a fine anno, quando Luca viene denunciato e messo agli arresti domiciliari. L’accusa suona come una beffa: stalking e violenza domestica. «Sono io la vittima di queste accuse - dice il ragazzo - Hanno preso per buona la sua parola e le testimonianze di due persone che ci hanno solo sentito discutere e hanno ignorato tutte quelle che ho presentato io in cui si dice che è sempre stata lei a picchiarmi, offendermi, perseguitarmi e minacciarmi. Durante i domiciliari sono stato malissimo, avevo anche pensato di farla finita. Mi mancava da morire mio figlio, è la mia ragione di vita. Si è inventata tutto per togliermelo per sempre».

Ora a Luca è stato messo il braccialetto elettronico, è in attesa dell’udienza di riesame e può vedere suo figlio solo dai social: «Non ci incontriamo da sei mesi, sto vivendo un incubo. Sono consapevole del problema della violenza sulle donne, ma esistono anche uomini che vengono maltrattati e nessuno gli crede, anzi, nel mio caso sono io quello che viene punito. Quello che ha fatto la mia ex, inventarsi dei maltrattamenti inesistenti, è un insulto alle donne che veramente subiscono violenza. Chiedo solo di vedere mio figlio: possono anche lasciarmi il braccialetto elettronico a vita, voglio solo riabbracciarlo e avere voce in capitolo sulla sua crescita».