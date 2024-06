TRENTO - Una lettera contenente un bossolo e delle minacce al presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, è stata recapitata al Palazzo della Provincia. Sul caso è al lavoro la Digos.

A quanto si apprende, la lettera non era affrancata e quindi gli investigatori stanno cercando di risalire al percorso fatto per farla arrivare negli uffici provinciali. Dentro c'era un bossolo di un proiettile ed erano scritte a mano messaggi di minaccia tra i quali: «Farai la fine di M90», con riferimento all'orso abbattuto. Non è la prima volta che Fugatti riceve missive simili, è capitato anche dopo il caso dell'orsa Jj4.