TREVISO - «Mi impediva di uscire, i soldi del mio stipendio li gestivano lui e i miei suoceri che mi dicevano che l’unico mio compito era quello di essere una buona moglie. Che significava sottostare a ogni suo desiderio a letto, senza parlare. Era un incubo, per me e i miei figli». A parlare, in tribunale, dietro una paratia che la nascondeva alla vista del marito e dei genitori di lui, tutti a processo a vario titolo per maltrattamenti in famiglia, lesioni e violenza sessuale (oltre a un episodio di rapina), una mamma di tre bambini (di 9, 8 e 3 anni) che dopo una lunga serie di soprusi, secondo la Procura, ha deciso di ribellarsi a quel matrimonio combinato che le aveva rovinato la vita. Nonostante il fatto che dalla fine del 2021 viva in un luogo protetto assieme ai figli, non ha trattenuto le lacrime davanti ai giudici nel ricostruire quello che aveva vissuto per anni in quella casa del vittoriese dove si era trasferita, subito dopo le nozze, abitando sia con il marito, un 36enne suo connazionale (la vittima, costituitasi parte civile con l’avvocato Enrico D’Orazio, è infatti originaria della Macedonia, ndr), sia con i suoceri, di 69 e 68 anni.

IL RACCONTO

Sotto giuramento, la donna ha ricostruito nel dettaglio gli episodi che l’hanno portata a chiedere aiuto e a sporgere denuncia. «Ci siamo sposati nell’agosto 2013. Era un matrimonio combinato tra le nostre famiglie, celebrato in Macedonia - ha dettola 30enne - Dopo pochi giorni dalle nozze siamo arrivati a Treviso, e per i primi tre mesi tutto sembrava bello. Poi è iniziato il calvario». La donna ha dichiarato che non era pronta per avere figli ma che «mio marito non voleva che prendessi la pillola perché mi avrebbe fatta ingrassare e lui non usava alcuna protezione». Nel 2014 è nato il primo figlio, nel 2015 il secondo. La terza, invece, è arrivata nel 2020. Ma i rapporti tra marito e moglie erano incrinati da tempo. «Lui era geloso, non potevo fare nulla. Sono laureata in scienze infermieristiche ma lui non voleva che lavorassi perché diceva che l’avrei tradito con qualche medico». Poi è arrivato il Covid, e il bisogno di soldi aveva portato l’uomo a dare il via libera perché la 29enne lavorasse in una casa di riposo. «Mi portava alla Rsa e mi veniva a prendere, perché non voleva che prendessi la patente. Una volta una mia collega mi è venuta a prendere per portarmi al lavoro: lui ha voluto che gli facessi vedere le timbrature perché voleva la prova che fossi davvero andata a lavorare».

GLI ABUSI

La testimonianza choc ha riguardato però gli abusi che la donna era costretta a subire, secondo quanto ricostruito dalla Procura. «Dovevo badare alla casa e ai figli. Quello era il mio compito. E se sbagliavo venivo punita». La “punizione”, secondo quanto raccontato dalla giovane, era quelle di sottostare agli istinti sessuali del marito: «Dovevo concedermi a lui, senza fiatare. Più grave era l’errore che mi imputava più pretenziose era le sue richieste, che poi metteva in atto anche contro la mia volontà». Nel corso della testimonianza è stato chiesto alla donna dal pubblico ministero Davide Romanelli, titolare del fascicolo, se avesse mai chiesto aiuto ai suoceri. «Certo, ma loro mi dicevano che dovevo essere una brava moglie, e che per esserlo dovevo fare la put***a di mio marito».

LA SVOLTA

A salvare la 29enne è stato proprio il Covid e la necessità di soldi. «Ho trovato lavoro come infermiera in una casa di riposo. Mio marito ha acconsentito che lavorassi. Lì mi sono confifata con la direttrice, che è anche una psicologa. Mi ha aiutato a uscire da quella situazione. Facevo i colloqui con gli assistenti sociali durante i turni perché nel resto del tempo ero controllata. È stata lei, assieme ad altre colleghe, a dirmi di sporgere denuncia e a trovarmi un luogo protetto dove vivere con in mieri figli. Era il 24 dicembre 2021 quando sono andata via di cas. È stata una liberazione».