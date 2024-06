PADOVA - Clima rovente al liceo artistico Modigliani di via Scrovegni con l’arrivo, ieri mattina, dei carabinieri e degli agenti della Digos chiamati dalla preside. Sotto la lente d'ingrandimento le tre giornate dell'arte. Ieri, si sarebbe dovuta svolgere la seconda giornata, ma la dirigente scolastica per motivi di sicurezza ne ha vietato lo svolgimento. A fronte di questa comunicazione gli studenti hanno occupato il piazzale della scuola. Solo in un secondo momento, grazie all’intervento delle forze di polizia, sono riprese le lezioni.



GLI STUDENTI

In una nota degli studenti si legge: "Venerdì mattina gli studenti del liceo Modigliani, dopo aver convocato un'assemblea d'istituto straordinaria, hanno deciso di presidiare il cortile dell'istituto minacciando la dirigenza scolastica di dare il via ad un'occupazione. Il motivo di questa decisione - presa dai rappresentanti d'istituto - è la scelta di Alessandra Garrì di annullare le giornate dell'arte, in cui gli studenti organizzano corsi e percorsi di formazione a loro scelta".

A dare peso al comunicato il rappresentante degli studenti, Karol Urban ha precisato: «Le giornate dell'arte non sono solo un evento scolastico, ma un simbolo della scuola che valorizza la cultura. Annullarla è un insulto alla storia del nostro istituto. E ancora: «A seguito della protesta, tuttavia, il dirigente scolastico ha fatto un passo indietro».



LA SCUOLA

Ieri si è espressa anche la dirigente scolastica Alessandra Garrì: «Smentisco buona parte di quanto dichiarato dagli studenti e desidero fornire la mia versione dei fatti. Quando mi sono state preventivate queste tre giornate - ha detto - seppur con qualche riserva ho deliberato l'iniziativa, riservandomi di bloccare il tutto se fossero venute meno le finalità di questo importante progetto. Ebbene, nella giornata di giovedì, ha avuto una relazione dettagliata di quanto avvenuto: solo una parte degli studenti ha partecipato ai laboratori, gli altri hanno trascorso la mattinata per i corridoi ad ammazzare il tempo senza alcuna produttività. Alcuni rappresentanti d'istituto che hanno invitato i colleghi a partecipare alla mattinata di formazione sono stati minacciati. Il personale scolastico mi ha riferito che in tutta la scuola era forte l'odore di fumo. Dopo aver analizzato la situazione, nella tarda giornata di giovedì ho avvertito i rappresentanti d'istituto che non c'erano i presupposti venerdì per svolgere la seconda giornata».

Sulla protesta di ieri mattina ha proseguito: «Mi sono trovata di fronte nel piazzale agli studenti in protesta che mi hanno urlato contro di tutto, nonostante io gli abbia detto che ero lì per dialogare con la promessa che poi sarebbero tornati in classe. Ho detto loro che tale manifestazione che stavano facendo non era autorizzata. Li ho invitati a tornare in classe, ma senza esito. Sono stata costretta a chiamare i carabinieri e la Digos e la situazione è rientrata nei ranghi, anche grazie alla collaborazione dei docenti». Oggi è in programma una festa finale con un concerto.