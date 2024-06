Caro direttore,

dire "non può essere colpa loro", come lei ha scritto, significa mistificare la realtà dei fatti. Questi ragazzi maggiorenni si sono dimostrati sprovveduti e poco inclini al buonsenso perché si sono inoltrati in quell'isolotto in mezzo al fiume per sfidare la natura incombente delle acque. Certo, poi l'organizzazione degli interventi ha evidenziato delle crepe.



Giobatta Benetti

Mira (Venezia)



Caro lettore,

innanzitutto mi lasci fare una precisazione, che mi pare importante per inquadrare (e giudicare) ciò che è accaduto. I tre ragazzi non si erano affatto inoltrati come aspiranti esploratori su un isolotto, cioè su uno spazio interamente circondato dalle acque del Natisone. Erano su una lingua di terra che dalla terraferma si prolungava verso il fiume: una specie di piccola penisola di sassi facilmente raggiungibile e che è stata poi in poco tempo sommersa dalla piena del fiume.



Dunque nulla di particolarmente avventuroso o avventato: quei ragazzi non stavano sfidando nulla e nessuno, come del resto dimostrano le foto scattate qualche minuto prima della tragedia, che ritraggono il fiume Natisone che scorre tranquillo, senza onde impetuose.

In ogni caso: lei scrive che mistifico la realtà di fatti. Vorrei capire perché. Forse perché penso che non si possa morire, men che meno a 20 anni, in quell'assurdo modo?



O perché ritengo che non sia colpa di quei ragazzi se in quell'area non c'era nessun cartello che mettesse in guardia dalle piene improvvise del Natisone?



O lei mi sta dicendo che è colpa di quei ragazzi se invece di far intervenire in loro soccorso un elicottero dal Friuli Venezia Giulia è stato fatto decollare un velivolo da Venezia, perdendo tempo prezioso e forse decisivo per la loro salvezza?



Comunque sia: non mi interessa la caccia al colpevole, non è compito mio. È stata aperta un'inchiesta e ne conosceremo a tempo debito i risultati e le conclusioni. Mi basterebbe sapere che quanto è accaduto non si ripeterà più. E vorrei che alle famiglie di quei ragazzi, così duramente provate, sia almeno evitato lo strazio e l'ingiustizia di sentirsi dire: "Se la sono cercata".