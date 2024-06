TRIBANO (PADOVA) - Morte improvvisa per Natalino Zambolin, per molti anni protagonista indiscusso della storia politica del Conselvano e di Tribano, di cui è stato sindaco per due mandati, dal 1995 al 2004. Natalino Zambolin, 66 anni, risiedeva da un paio d'anni a Casa Mondi, la palazzina di otto unità immobiliari di proprietà della Casa di riposo Beggiato di Conselve che affitta gli appartamenti a persone autosufficienti.

Ex sindaco trovato morto nella casa di riposo

Nella mattinata di sabato, una parente lo ha insistentemente cercato al telefono, il portatile però suonava a vuoto, motivo per il quale la donna ha chiesto l'aiuto della struttura sanitaria. Dalla Rsa sono quindi usciti due operatori che dopo aver bussato insistentemente alla porta dell'appartamento l'hanno aperta con le chiavi di servizio trovando all'interno l'uomo privo di vita, come hanno poi confermato i sanitari fatti intervenire, che hanno costatato la morte dell'uomo per cause naturali, disponendo il trasferimento della salma all’obitorio di Schiavonia, in attesa che vengano decise le esequie.

Zambolin politicamente si identificava con la sinistra, anche se nel tempo si era distaccato da quell'area, che peraltro dallo stesso ex sindaco di Tribano aveva preso anche le distanze, a seguito di alcune operazioni portate avanti da Zambolin nel periodo nel quale era stato anche presidente di Cosecon spa, la società consortile, poi per azioni che riuniva tutti i paesi del Conselvano, nata per curare lo sviluppo del territorio e la sua metanizzazione. Fu proprio durante la sua presidenza che si svolsero alcune azioni, quelle relative alla gestione dei rifiuti in particolare, che contribuirono a mettere in crisi l’azienda, tanto da costringerlo alle dimissioni e anche ad alcuni processi dai quali però era uscito senza alcuna condanna.