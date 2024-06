Piove di Sacco. Picchia madre e sorella perché non gli danno soldi, poi aggredisce anche i carabinieri: passa dai domiciliari al carcere

PIOVE DI SACCO (PADOVA) - Un 49enne, già agli arresti domiciliari, è stato arrestato e portato in carcere dai carabinieri di Piove di Sacco (Padova) per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. A chiamare i militari la sorella dell'uomo che, al culmine dell'ennesima lite per questioni economiche, si è scagliato contro di lei e l'anziana madre colpendole entrambe con calci e pugni che ha riservato anche ai carabinieri giunti sul posto. Le due donne sono poi state trasportate presso l'ospedale di Piove di Sacco.