Bassano, tenta di strozzare la moglie sotto gli occhi dei figli: loro intervengono e salvano la mamma. Lei lo aveva già denunciato

BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA) - Una lite furiosa, la donna scaraventata sul divano e le mani del marito strette attorno al collo: i carabinieri, intervenuti in casa dopo essere stati avvertiti da alcuni conoscenti della coppia, hanno arrestato l'uomo, un 53enne residente a Bassano, per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della donna, una 39enne, con la quale vive assieme ai tre figli.

Ad intervenire sono stati i Carabinieri dopo l'allarme lanciato da alcuni conoscenti della coppia, che hanno segnalato un violento litigio nella loro abitazione. Una volta giunti sul posto i militari hanno appurato che poco prima, per futili motivi, l'uomo aveva aggredito la consorte, scaraventandola sul divano e stringendole le mani attorno al collo, venendo bloccato dall'intervento dei due figli più grandi che a fatica hanno liberato la madre, chiedendo poi aiuto ad alcuni conoscenti che hanno chiamato il 112.

La donna, costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso dell'ospedale, ha espresso la volontà di integrare la denuncia-querela presentata il mese scorso in cui aveva raccontato di subire violenze da molti anni. In base al protocollo «codice rosso» l'uomo è stato arrestato e trasferito nella casa circondariale di Vicenza, in attesa della convalida dell'arresto.