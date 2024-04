Ragazza scomparsa a Camposampiero, svolta vicina. La 15enne avrebbe telefonato alla madre: «Sto bene, presto rientro»

CAMPOSAMPIERO (PADOVA) - «Mamma sto bene, qualche giorno e rientro». Jensare Ajdari, la quindicenne di cui non si hanno più notizie dal 24 aprile nelle ultime ore avrebbe contattato telefonicamente la madre per dirle che sta bene e nel giro di qualche giorno tornerà a casa.

Siamo dunque di fronte ad una svolta importante sul caso della scomparsa della quindicenne macedone di Camposampiero. Dal momento in cui è stata formalizzata denuncia in caserma, le forze dell'ordine stanno svolgendo un lavoro enorme per rintracciarla sana e salva.

In questo periodo la madre ha temuto che a sua figlia fosse accaduto qualcosa di grave. Questo alla luce di un messaggio che le è pervenuto dall'utenza telefonica della figlia con una scritta in maiuscolo in cui diceva di essere viva. La paura della madre era dettata dal fatto che sua figlia non era solita scrivere in maiuscolo ed era forte la paura che dietro quel messaggio vi fosse una terza persona che si era impossessata del cellulare della quindicenne.

Nonostante il messaggio che ha tranquillizzato gli animi della famiglia, le forze dell'ordine, anche con l'ausilio dei cani molecolari, stanno continuando senza sosta le ricerche per chiudere il prima possibile il caso sulla scomparsa della giovane.