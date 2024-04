Camposampiero, ragazza scomparsa di casa a 15 anni: tutti gli aggiornamenti sulle ricerche di Jensare Ajdari

CAMPOSAMPIERO (PADOVA) - Ragazza scomparsa a Camposampiero, gli aggiornamenti di oggi, 27 aprile. Alle 8 del mattino la mamma della quindicenne Jensare Ajdari ha contattato la caserma dei carabinieri per capire se vi fossero novità importanti.

Ebbene, nessuna segnalazione di rilievo in tal senso.

Per la terza notte consecutiva l'adolescente ha dormito fuori casa

Il messaggio che non convince la mamma

C'è apprensione. Anche alla luce del fatto che, a detta della madre, il messaggio ricevuto ieri dall'utenza della figlia "SONO VIVA" potrebbe essere stato scritto da una terza persona visto che la figlia non era solita scrivere in maiuscolo. In un secondo messaggio, la giovane avrebbe scritto alla madre di essere a Mestre.

La scomparsa

Secondo quanto si è appreso, la ragazza era uscita di casa mercoledì 24 aprile nel pomeriggio per recarsi alla scuola serale. Alle 20.30 i genitori sono andati a prenderla e i compagni hanno riferito loro che la figlia, a lezione, non si era proprio vista.