Padova in primavera: un viaggio attraverso la città millenaria

Esplorare Padova in primavera significa immergersi in un viaggio senza tempo attraverso le sue strade affascinanti e ricche di storia. La città veneta, con le sue antiche mura che raccontano storie secolari di cultura e arte, si rivela come una meta irrinunciabile per i turisti in cerca di emozioni autentiche. In questa stagione, Padova si presenta come un tesoro da scoprire dove la natura, l’arte, la cultura e la gastronomia si fondono per regalare esperienze uniche e innumerevoli opportunità: un connubio perfetto tra natura, patrimonio culturale e gastronomia prelibata.



Inserita nella lista del Patrimonio dell’UNESCO nel 2021, la città si prepara ad accogliere visitatori provenienti da ogni parte del mondo, offrendo loro un ventaglio di esperienze uniche e diverse.

Ecco dieci imperdibili attività da vivere a Padova durante la primavera:

1. I capolavori di Giotto e il ciclo di affreschi del Trecento

Quando si parla di Padova, l’arte è un punto di partenza imprescindibile. Conosciuta anche come Urbs Picta, la città offre l’opportunità di ammirare le straordinarie opere d’arte realizzate da grandi maestri del Trecento, tra cui Giotto, Guariento, Giusto de’ Menabuoi, Altichiero da Zevio, Jacopo Avanzi e Jacopo da Verona. Un percorso artistico che si snoda attraverso otto siti distinti e divisi in quattro componenti: la Cappella degli Scrovegni e il complesso degli Eremitani, il Palazzo della Ragione, il Battistero e le loro piazze, la Cittadella Antoniana e l’Oratorio di San Michele.



2. Il Palazzo della Ragione e il Fascino del Sotto Salone

Testimonianza viva della storia di Padova, il Palazzo della Ragione sorge dal lontano 1218 e rappresenta uno dei simboli più iconici della città. Il suo straordinario grande salone sospeso ospita una serie di meraviglie, tra cui il celebre ciclo astrologico medievale, la pietra del Vituperio e il magnifico cavallo ligneo, realizzato da Annibale Capodilista. Dal 2006, si aggiunge alla lista delle attrazioni il pendolo di Foucault, una ricostruzione che aggiunge fascino e mistero al già affascinante ambiente.



Ma non è tutto: al piano terra del Palazzo, si trova un tesoro nascosto - il Sotto Salone. Questo mercato coperto, considerato il più antico d'Europa, è un luogo dove il tempo sembra essersi fermato. Qui, tra bancarelle ricche di prodotti locali freschi e genuini, si può vivere un'esperienza sensoriale unica. I negozi di alimentari, i salumifici, i bar e le macellerie offrono una vasta gamma di prelibatezze, immergendo i visitatori in un'atmosfera unica nel suo genere.



3. L’orto botanico, un tesoro verde nel cuore di Padova

Il più antico orto botanico universitario al mondo. Fondato nel 1545 e inserito nella lista del Patrimonio Mondiale nel 1977, questo luogo continua a stupire i visitatori con oltre 3500 specie di piante e una miriade di alberi storici. Nel 2014, l’Orto botanico ha inaugurato il Giardino della Biodiversità, arricchendo ulteriormente l’esperienza offerta ai visitatori: il giardino ospita cinque grandi serre che rappresentano cinque diversi biomi, offrendo un viaggio affascinante attraverso la storia delle relazioni tra l’uomo e le piante.



4. La Basilica di Sant’Antonio: un simbolo di storia e spiritualità

La Basilica di Sant'Antonio, rinomata meta di pellegrinaggio mondiale, rappresenta un'imponente testimonianza di storia, arte e religiosità. Oltre alla sua maestosa architettura, offre ai visitatori un'esperienza di profonda spiritualità. All'interno, è possibile ammirare opere d'arte straordinarie e pregare presso l'Arca del Santo o nei chiostri del convento.



La Basilica non è solo un luogo di culto, ma anche un punto di partenza per l’"Ultimo Cammino" di Sant'Antonio. Questo percorso ripercorre il tragitto compiuto dal Santo nel giugno del 1231, dal Santuario Antoniano di Camposampiero fino alla Basilica di Padova, passando per il luogo della sua morte il 13 giugno, il Santuario Antoniano dell'Arcella.



5. Il caffè senza porte

Il celebre Caffè Pedrocchi, conosciuto come il "Caffè senza porte", rappresenta un'icona della città. Progettato dall'architetto Giuseppe Jappelli e inaugurato nel 1831, questo locale è stato un punto di riferimento per la comunità fino al 1916, rimanendo aperto giorno e notte. Frequentato da studenti, artisti, scrittori e patrioti, ha sempre offerto un ambiente vivace e stimolante. Dal 1836, il Caffè Pedrocchi ha arricchito la sua offerta con il Pedrocchino, un ambiente elegante in stile neogotico dove è possibile gustare prelibatezze dalla pasticceria locale.



6. Il Prato della Valle e la Basilica di Santa Giustina

Indiscutibilmente un luogo simbolo di Padova, il Prato della Valle è una vasta piazza circondata da residenze storiche e ornata da 78 statue che narrano la storia e le tradizioni della città e d'Europa. Oltre ad essere il cuore pulsante del mercato settimanale del sabato e del mercatino dell'antiquariato che si tiene ogni terza domenica del mese, il Prato della Valle offre uno spazio verde, ideale per rilassarsi e ammirare un vero e proprio museo all'aperto. Durante tutto l'anno, la piazza ospita eventi e spettacoli che attirano visitatori da ogni dove. Accanto al Prato della Valle, sorge l'imponente Basilica di Santa Giustina, un vero capolavoro dell'architettura religiosa.



7. Un brindisi

Padova, patria dello Spritz, dei vini pregiati e delle famose "graspe", offre un'esperienza di degustazione unica. Chiunque visiti la città non può perdere l'occasione di alzare il calice in piazza delle Erbe, piazza dei Signori, o all'ombra della Torre dell'Orologio o del Palazzo della Ragione. Assaporare i rinomati vini locali è un'autentica delizia per il palato e una celebrazione del territorio. Tra le eccellenze da non perdere ci sono il Merlot, il Cabernet, i Fiori d'Arancio dei colli Euganei, il Chardonnay e il Friularo Ambasciatore dalle cantine del Conselvano. Inoltre, la grappa, un vero tesoro del territorio, vanta produttori storici come Bonollo



8. Cicloturismo: esplorare in modo sostenibile

Padova offre un'esperienza di viaggio alternativa e sostenibile, che permette di esplorare il territorio in modo unico e indimenticabile: il cicloturismo. Grazie alla presenza di numerose piste ciclabili che attraversano la città, il cicloturismo a Padova è reso sicuro e accessibile a tutti, un modo di visitare la città e i suoi dintorni offre l'opportunità di immergersi nella natura e di scoprire le bellezze artistiche e storiche con un approccio lento e consapevole.



9. L’osservatorio astronomico La Specola

L'Osservatorio astronomico La Specola, conosciuto anche come la Torre di Galileo, costituisce un'importante istituzione di ricerca nel campo dell'astronomia. Benché la torre sia stata eretta successivamente alle straordinarie scoperte compiute dal celebre scienziato, al suo interno ospita una collezione di antichi strumenti che risalgono alle origini dell'astronomia. Salendo i 200 gradini che conducono attraverso le diverse stanze dell'edificio, i visitatori hanno l'opportunità di immergersi nell'affascinante mondo dell'astronomia.



10. Il Burchiello

Da marzo a ottobre, il Burchiello offre un viaggio attraverso le Ville Venete lungo la suggestiva Riviera del Brenta. Questa minicrociera, che risale lungo il Burchiello del XVIII secolo, parte da Padova per arrivare a Venezia e viceversa, offrendo un'esperienza che fonde arte, storia e paesaggi mozzafiato. Accompagnati da esperte guide, i passeggeri hanno l'opportunità di esplorare gli interni di magnifiche dimore storiche lungo il percorso, tra cui Villa Foscari, conosciuta come La Malcontenta, Villa Widmann a Mira e Villa Pisani a Stra. Questo viaggio permette di immergersi completamente nella cultura e nella bellezza del territorio veneto. Inoltre, i viaggiatori possono godere di una pausa pranzo presso il rinomato ristorante Il Burchiello a Oriago, una tappa imperdibile nel mezzo della giornata di navigazione.



Padova Urbs Picta

Per godere appieno della bellezza di Padova, è possibile acquistare Urbs Picta, il biglietto unico pensato per visitare gli otto siti di Urbs Picta e che include l'accesso illimitato ai mezzi pubblici cittadini.

Disponibile in diverse versioni per i turisti, offre opzioni da 48 ore e 72 ore. Per i residenti, è disponibile un biglietto a validità di sei mesi, che consente l'accesso una volta a ciascuno dei otto siti senza l'utilizzo dei mezzi pubblici. Ulteriori informazioni sull’acquisto sono disponibili sul sito di Turismo Padova e su Padova Urbs Picta, o tramite l'app ufficiale Padova Urbs Picta, che offre guide audio e video interattive.