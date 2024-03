Tenuta Ville D’Arfanta, attivo il progetto hospitality

Se tutti i report specializzati parlano del nord est Italia come la zona del Paese in cui si vive meglio, un motivo ci sarà: e tra questi c’è sicuramente l’eccellenza dei prodotti enogastronomici, oltre che dell’accoglienza e delle meraviglie naturali di questa parte d’Italia. Uno dei luoghi più affascinanti da visitare è senza dubbio la Tenuta Ville D’Arfanta, nel cuore delle colline di Conegliano-Valdobbiadene. Ville D’Arfanta è la massima espressione della qualità di un vino che nasce direttamente dalla tenuta della famiglia Serena, dimora accogliente ed elegante: orgoglio di una lunga tradizione familiare cominciata nel 1881, rappresenta il legame e il rispetto di un territorio e di una natura che danno vita ad un vino unico e prezioso.



La Tenuta ha aperto le sue stanze

Una grande novità è arrivata: a partire da giugno dell’anno scorso, infatti, oltre ai tour in vigna e alle esperienze di degustazione già disponibili in Tenuta, la prestigiosa proprietà dell’azienda coneglianese offre ai propri visitatori anche la possibilità di pernottare in struttura. Non più solo tour guidati in vigna ed esperienze di degustazione, dunque: apertura al mondo dell’accoglienza turistica per offrire ai propri clienti la possibilità di assaporare ancora più da vicino l’unicità e la magia delle morbide colline coneglianesi, dal 2019 fiero patrimonio dell’Unesco, soggiornando in struttura.



Le antiche case coloniche

Due meravigliose case coloniche compongono la Tenuta Ville d’Arfanta: acquistate nel 1999 da Giorgio e Gerardo Serena, sono circondate da circa sei ettari di vigneto che si adagiano sulle colline di Arfanta di Tarzo, nella zona nordorientale della Docg Prosecco, dove da sempre si coltivano le uve Glera. In pratica, il cuore pulsante della produzione del Conegliano Valdobbiadene, eccellenza italiana assoluta: un amore indissolubile che lega da più di 140 anni la famiglia Serena al proprio territorio d’origine, alla tradizione e in particolare al Prosecco, fiore all’occhiello dell’ampia offerta enologica firmata Serena Wines 1881. Anche lo stesso marchio Ville d’Arfanta nasce per celebrare, attraverso prodotti top quality, l’unicità di questa terra preziosa, madre di una tradizione vitivinicola ormai centenaria che nel mondo è diventata sinonimo di pura italianità.



Quattro suite incantevoli

Nella Tenuta ogni dettaglio è curato con attenzione: lo stile rustico tipicamente veneto evoca in ogni suo aspetto la storia della famiglia proprietaria. Ampia possibilità di scelta per i clienti: quattro camere in cui pernottare, ognuna diversa dall’altra per ispirazione e composizione, e un panorama meraviglioso. La suite “Serena” gode di un’ampia vista sui vigneti, la camera "Anima" rappresenta un elogio al mare e si affaccia sul cortile interno. La camera "Passione" celebra l'amore per l'arte della produzione del vino, mentre la camera singola "Terra" è un omaggio al legame con le proprie radici che da sempre caratterizza la famiglia Serena.



I tour del Prosecco

L’attività di ospitalità si affianca alle quattro formule di turismo esperienziale precedentemente attive presso la Tenuta. Il tour “Prosecco” prevede una visita guidata alla Tenuta e la degustazione di quattro vini in abbinamento ad eccellenze culinarie locali tra cui l’olio Kreos. Il tour “Bollicine” comprende la visita guidata e assaggi accompagnati da un interessante confronto tra prodotti, in particolare due prosecchi Ville d’Arfanta (DOCG Extra Brut e DOC Rosé Brut) e due Champagne De Vilmont (Blanc de Blancs, Cuvée Prestige Rosé brut millésime). Disponibile anche il tour “Romantico”, per chi desidera gustare un suggestivo aperitivo al tramonto, ed infine il tour “Avventura”, che prevede un affascinante giro in e-bike che dalla Tenuta porta alla scoperta delle incantevoli colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, per concludersi con una degustazione guidata del Prosecco DOCG Ville d’Arfanta in abbinamento a un tagliere di prodotti del territorio.



Una storia centenaria

Una cultura agricola centenaria, un Prosecco prezioso, quattro generazioni di amore e passione: il marchio Ville D'Arfanta, che nasce dalle uve Glera dell’omonima Tenuta, è un brand che rappresenta un’eccellenza tutta italiana.