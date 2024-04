Sexy ricatto a Valdobbiadene, operaio finisce nella trappola di una 43enne che gli estorce 10mila euro minacciandolo di diffondere le sue foto hot

VALDOBBIADENE (TREVISO) - Foto hot, 43enne estorce 10mila euro ad un operaio di Valdobbiadene. E non contenta, prova a farsene dare altri 9mila continuando a minacciarlo. Ricattatrice di origina rom, residente a Trento, patteggia a due anni e sei mesi di reclusione.

Pena che dovrà scontare agli arresti domiciliari.

Dall'incontro al ricatto hot

La denuncia è stata fatta dall'uomo, 40enne di Valdobbiadene, solo dopo la seconda richiesta di denaro di 9mial euro. I fatti risalgono al 2021, i due si incontrano e si scambiano il numero di telefono, poi lei gli chiede delle foto osé, da lì le minacce di mandare quegli scatti alla madre e in paese. A questo si aggiungeva anche la minaccia di denuncia per violenza sessuale, per la quale la donna, voleva fingere che l'uomo l'avessa toccata contro la sua volontà. Così la donna ha iniziato a chiedere continuamente denaro all'operaio che ha versato in tutto 10mila euro in più tranches. All'ultima richiesta, di altri 9mila euro, è scattata la denuncia che ha portato al processo con la condanna della donna e un risarcimento di mille euro.