Sexy ricatto a Mario Balotelli, avvocato trevigiano condannato per tentata estorsione

VICENZA - Costa la condanna a 2 anni e 3 mesi di carcere, a cui si aggiungono 80 mila euro di risarcimento danni, la tentata estorsione che sarebbe stata messa in atto, secondo la Procura di Vicenza, dall'avvocato trevigiano Roberto Imparato nei confronti dell'ex attaccante della Nazionale e di Inter, Milan, Liverpool, Mario Balotelli. I giudici hanno condannato oggi il legale al termine del processo. La vicenda riguardava una iniziale accusa nei confronti del calciatore mossa da una giovane vicentina con cui Balotelli ha confermato di avere avuto dei rapporti consenzienti e che sarebbe stata spinta dall'avvocato trevigiano a muovere un'accusa per violenza sessuale, caso poi archiviato. Il legale avrebbe poi minacciato il calciatore di vendere la notizia ai giornali e in cambio del silenzio gli avrebbe chiesto 100 mila euro.