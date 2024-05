Volley. L’Antonio Carraro Imoco batte Milano al tie-break e conquista la seconda Champions League

ANTALYA (TURCHIA) – L'Antonio Carraro Imoco Conegliano riconquista la Champions League a distanza di tre anni e si regala la stagione perfetta, centrando tutti e quattro i trofei delle manifestazioni alle quali ha partecipato: oltre allo scettro continentale, scudetto (settimo), Coppa Italia (sei) e Supercoppa Italiana (sette).

Ad Antalya, dove vinse il secondo mondiale per club nel 2022, le pantere hanno vinto il derby d'Italia contro l'Allianz Vero Volley Milano per 3-2 (25-14, 23-25, 25-19, 19-25, 15-9). Come in Coppa Italia il derby d'Italia che vale l'Europa si decide al quinto set dominato dalla pantere, dove le stelle Haak (23 punti totali) ed Egonu (21) stanno a guardare. Grandi protagoniste sono allora Robinson-Cook e Plummer (20 punti, 6 nel tie-break) da una parte, Cazaute e Sylla dall'altra. Robin De Kruijf, nel giorno del suo addio alla pallavolo professionistica e del suo 33° compleanno, con i suoi 7 punti ha pure superato Egonu come migliore marcatrice all-time dell'Imoco portando a 2568 il record gialloblù.