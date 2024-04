Tragedia a Conegliano. Precipita dal quarto piano del palazzo: muore sul colpo

CONEGLIANO (TREVISO) - Tragedia nella serata di mercoledì a Conegliano dove un uomo ha perso la vita precipitando dal quarto piano di un palazzo in via Tirindelli. L'allarme poco dopo le 23 quando i residenti della zona hanno sentito un tonfo all'esterno del condominio e hanno chiesto l'immediato intervento del 118. A terra il corpo esanime di un vicino di casa, 68 anni, da tempo residente in zona. Toccherà ora ai carabinieri della compagnia di Conegliano, intervenuti assieme ai soccorritori del 118, chiarire la dinamica di quanto accaduto. Al momento è stato escluso il coinvolgimento di terzi, ma non è ancora stato chiarito se il 68enne sia inavvertitamente scivolato dal quarto piano, rimanendo vittima di un terribile incidente, o se la caduta sia invece legata a un possibile gesto estremo.