Volley. Prosecco Doc Imoco pronta al sorpasso, coach Daniele Santarelli: «Sarà una gara-3 da spettacolo»

CONEGLIANO (TREVISO) - Non chiamatela gara-3, quanto piuttosto una nuova gara-1. Oggi alle 20.30 al Palaverde la Prosecco Doc Imoco ospita Scandicci per il terzo atto delle finali playoff, o meglio il primo di una nuova serie al meglio delle tre gare. Dopo le prime due partite tutto è ancora in assoluto equilibrio, con entrambe le sfide terminate al tie-break. Se nel primo match Scandicci ha espugnato il Palaverde rimontando dal 13-8 in favore delle pantere, in quel del PalaWanny la Prosecco Doc ha fornito una grande prova di forza rincorrendo per tutto il match, tirando fuori le unghie quando più contava, conquistando il quinto set per 11-15 e pareggiando i conti. Una vittoria importante non solo per non trovarsi con le spalle al muro oggi, ma anche per aver conquistato con carattere un match condito da enormi difficoltà, fatto che potrebbe significare molto per il proseguo della serie a livello emotivo. Ma guai a dare qualsiasi cosa per scontata, perché la stessa Scandicci ha trovato la forza di rialzarsi una volta spalle al muro a Treviso. Di certo, i 5.344 presenti al Palaverde potrebbero fare tutta la differenza del mondo: «Imoco chiama, Palaverde risponde» ancora una volta. Neanche la tripla diretta tra Rai Sport, Sky Sport e Vbtv ha placato l’entusiasmo gialloblù, con un palazzetto soldout già due giorni prima di gara-3.

A emozionare il pubblico eseguendo l’inno nazionale sarà il tenore Domenico Altobelli, mentre a portare la Coppa in campo sarà il capitano del Benetton Rugby e della Nazionale Michele Lamaro. A premiare l’Mvp invece sarà Stefano Zanette, presidente del Consorzio Prosecco Doc, naming sponsor dell’Imoco Volley.

Il coach: «Il nostro Palaverde pronto ad accoglierci»

Equilibrio e spettacolo. Anche in questa stagione la finale playoff sta diventando un gigantesco spot per il movimento femminile, con sfide all’ultimo respiro che, per quanto possano fare male alle coronarie dei tifosi di entrambe le squadre, costringono sempre più persone a restare attaccate alle tv. «Fin qui è stata una serie scudetto meravigliosa - le parole di Daniele Santarelli - nonostante qualche errore di troppo, soprattutto da parte nostra, finora è stata una serie equilibrata e spettacolare». Con colpi di scena a ogni set, tra rimonte insperate e colpi da biliardo delle protagoniste: «Per noi vincere gara-2 è stato fondamentale dopo la sconfitta rocambolesca nel primo atto, credo che questa vittoria valga molto per noi perché ci restituisce fiducia e convinzione». Ingredienti che, uniti all’entusiasmo del Palaverde, si spera possano fornire la ricetta perfetta per portarsi sul 2-1: «Siamo in parità, oggi giochiamo nel nostro Palaverde che sarà pronto ad accoglierci con il massimo del calore e della partecipazione; contiamo di giocare una grande partita con l’aiuto dei nostri tifosi, perché Scandicci arriverà desiderosa di farci un altro sgambetto». E, oltre al desiderio di vittoria, Scandicci ha dimostrato di avere anche le qualità per ottenerla: «Hanno dimostrato tutte le loro potenzialità, noi dovremo giocare molto meglio rispetto alle ultime partite, commettendo meno errori e risultando più cinici, consapevoli che queste partite sono lunghe e gli scenari possono cambiare. Non bisogna deprimersi o innervosirsi se l’avversaria prende il sopravvento per un parziale ma avere pazienza. Dobbiamo prendere lezione dalle prime due partite».

Le avversarie: «Stiamo giocando una bella pallavolo»

Determinazione e consapevolezza nei propri mezzi, perchè in una finale può succedere di tutto, così si presenta Scandicci al Palaverde questa sera. «Si riparte da una situazione di equilibrio nel risultato e nel gioco, e questo secondo me è confortante - spiega Massimo Barbolini, coach delle toscane - stiamo giocando alla pari con una squadra che ha dominato per larghi tratti la stagione. Stiamo giocando una bella pallavolo, stiamo facendo il massimo ma probabilmente questa sera dovremo fare qualcosa in più».