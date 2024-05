Baby giocatori in festa con i campioni del rugby

CONEGLIANO – Ha voluto essere presente per dimostrare la sua simpatia e vicinanza nientemeno che Marzio Innocenti, presidente nazionale della Fir (federazione italiana rugby), che ha ringraziato i ragazzi per essere stati protagonisti di “una iniziativa speciale”.

Presenti anche il direttore sportivo della Benetton Rugby Antonio Pavanello e il giocatore Federico Ruzza, si è svolto ieri in città il Torneo Città della Speranza, giunto alla sua 17esima edizione, in cui si uniscono sport, ricerca e solidarietà. L’evento, tenuto allo stadio comunale di rugby in viale dello Sport a Campolongo, è stato organizzato dal Rugby Club Conegliano, presieduto da Massimo Antoniazzi. È stata una grande festa perché, oltre alle gare in campo, per sostenere le attività di ricerca della Fondazione Città della Speranza, istituto di ricerca pediatrica in prima linea nell’impegno nel settore delle malattie oncoematologiche e rare dei bambini. In rappresentanza della Fondazione c’era Anna Gasparotto.

«Il nostro obiettivo - ha spiegato - è la costituzione di una seconda Torre di Ricerca, per rispondere, ancora una volta, ad una necessità dei piccoli pazienti e delle loro famiglie, che ripongono speranze nella soluzione delle malattie maligne, e per rispondere ad un’esigenza del territorio, dei ricercatori, delle imprese, degli studenti». Nella circostanza sono stati donati alla Città della Speranza circa 4 mila euro. Alle gare hanno partecipato quasi 500 bambini, sia maschi che femmine, provenienti da nove società della regione, per le categorie under 6, under 8 e under 12, mentre sugli spalti hanno assistito più con entusiasmo più di duemila persone.