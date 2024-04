Volley, finale scudetto. La Prosecco Doc Imoco affronta Scandicci dopo il ko in gara-1, coach Santarelli: «Abbiamo la carica giusta per pareggiare»

CONEGLIANO (TREVISO) - Il momento della verità, o poco ci manca. Dopo aver combattuto ma perso gara-1 al Palaverde, la Prosecco Doc Imoco si presenta al PalaWanny con l’intenzione di riprendersi il fattore campo e pareggiare i conti nella serie, questa sera, 20 aprile, alle 20.30 (arbitri Simbari e Piana, terzo arbitro Verrascina) con diretta su Rai Sport HD, Sky Sport e VBTV. Come ampiamente previsto da tutti i protagonisti, Scandicci si è dimostrata squadra vera, e tra alti e bassi ha espugnato il fortino gialloblù, immacolato addirittura dall’11 maggio del 2023, quando Milano vinse gara-3 delle finali playoff, costringendo Conegliano all’ennesima impresa per portare a casa lo scudetto. La storia si ripete ancora una volta e, per quanto concedere il primo atto della serie rappresenti una grande delusione, nulla è ancora perduto. Citofonare proprio alle pantere, che due stagioni fa cedettero in gara-1 sempre contro Milano, salvo poi vincere le successive tre partite e conquistare il quinto scudetto della propria storia. Tuttavia, servirà compiere un passo in avanti rispetto a mercoledì sera, in cui sarà imperativo sfruttare appieno le occasioni che Ognjenovic e compagne potrebbero lasciare per strada durante il match. Tornare da Firenze sotto 0-2 nella serie potrebbe rappresentare un punto di non ritorno, anche se la Prosecco Doc in più occasioni ha dimostrato di saper compiere l’impensabile. Scandicci è in forma, galvanizzata dall’aver battuto le campionesse in carica nella propria tana, ed il pubblico di casa oggi sarà un’altra grande arma a favore della squadra allenata da Massimo Barbolini che vuole il sesto scudetto personale allungando proprio su Santarelli che ne ha portati a casa cinque.

Di certo, anche in questo secondo atto non ci sarà da annoiarsi dopo una gara-1 imprevedibile e ricca di colpi di scena. Molto se non tutto dipenderà ovviamente dall’approccio della Prosecco Doc, chiamata a dare un segnale ed insinuare subito dubbi nei meccanismi della Savino del Bene. Dopo quasi un anno di imbattibilità, le pantere sono capitolate due volte in una settimana e sempre al tie-break, in gara-2 delle semifinali contro Novara prima, in gara-1 delle finali poi. Mentre Scandicci ad oggi ha effettuato un percorso netto ai playoff, pur avendo concluso la stagione regolare a 12 punti da Conegliano.

LE PAROLE DEL COACH

Lasciarsi alle spalle il primo atto, portando dietro quanto di buono fatto vedere e migliorando gli errori commessi per non lasciarsi sfuggire la serie di mano, questo l’obiettivo con cui le pantere arrivano per la fondamentale gara-2 del PalaWanny. «Abbiamo assorbito il colpo della prima gara andata male al Palaverde - spiega Daniele Santarelli in sede di presentazione del match - ci siamo confrontati con serenità su quello che è andato mene bene ed anche sulle cose positive della prima sfida». E con una premessa così, è lecito attendersi una serie lunga e combattuta: «E’ stato uno spettacolo, forse con qualche errore di troppo da parte nostra, e adesso mi aspetto una partita molto difficile per noi. Scandicci sta giocando una grandissima pallavolo e si sentiranno ancora più forti, faranno del loro meglio per metterci in difficoltà. Dovremo approcciare la sfida nel migliore dei modi evitando di complicarci la vita ed essendo più cinici nei momenti topici a differenza di gara-1. Dobbiamo essere noi stessi, giocare la pallavolo che abbiamo fatto fino ad adesso, limitando gli errori e cercando di fare meglio nelle situazioni di contrattacco, perché penso che quella sia la chiave dell’incontro. Scandicci è una delle squadre accreditate per vincere sin dall’inizio della stagione, ha tante soluzioni e grandi campionesse in tutti i ruoli. Abbiamo analizzato i nostri errori, e andiamo a Firenze con la carica giusta per pareggiare la serie, ma dobbiamo crescere e risolvere gli intoppi che ci hanno penalizzato in gara-1».