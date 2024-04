Volley. Finale scudetto. Scandicci sbanca il Palaverde al tie-break. La Proseccco Doc Imoco parte in salita

VILLORBA – La finale scudetto parte con i fuochi d'artificio in un Palaverde bollente al sesto sold-out stagionale.

Il primo atto dell'inedita sfida tra Prosecco Doc Imoco Conegliano e Savino del Bene Scandicci, si risolve al tie-break (22-25, 25-16, 22-25, 26-24, 15-17) con la vittoria delle toscane, dopo una spettacolare battaglia con Haak (34 punti) e Antropova (31) bocche da fuoco implacabil. Le padrone di casa, che mettono in palio il tricolore cucito sulle maglie dal maggio 2018, hanno la forza di non mollare mai una volta arrivate anche ad uno scambio dal cedere il match con le toscane di Barbolini avanti 2 set a 1 e 23-24 nello score: Haak e il muro di Wolosz su Herbots spediscono le due sfidanti al tie-break. Scandicci aveva vinto primo e terzo set in volata, mentre le pantere avevano dominato il secondo e evitato il ko in extremis nel quarto. Nel tie-break emerge tutta la forza della Prosecco Doc Imoco trascinata dai propri tifosi, con Wolosz (punto di prima intenzione e muro su Herbots), muro di Plummer su Carol a scavare il solco che sembra decisivo (8-4). Scandicci però ha il colpo di coda e risale la china 13-12 (attacco out di Robinson-Cook) dal 13-9 e grazie ad un errore in attacco di Haak impatta a quota 14-14 bruciando il match-ball alle padrone di casa. Scandicci con Herbots chiude al secondo tentativo per continuare a sognare dopo avere spedito a casa Milano in semifinale con un doppio 3-0. La sfida ora si sposta al PalaWanny di Firenze sabato alle 20.30 per gara-2.