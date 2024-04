Calci e testate alla compagna fra le bancarelle di piazza dei Signori: commerciante interviene per difendere la donna

TREVISO – Violenta lite tra ex in piazza dei Signori domenica pomeriggio. Una coppia stava camminando con una bambina in braccio quando, ad un certo punto, il compagno ha colpito la donna con una testata. In piazza c’erano le bancarelle della manifestazione "Arte del gusto" e una commerciante è intervenuta per separare i due. «Stavano litigando e lui aveva la bambina in braccio quando ho visto che lui ha cominciato a tirare calci alla compagna – dice la commerciante – poi schiaffi e una testata». La donna vittima dell’aggressione scoppia in lacrime mentre attorno si raggruppano molte persone e due anziani danno man forte. «Poi la donna è tornata a ringraziarci. Le ho detto che esistono le associazioni anti-violenza e che l’avvocato, in questi casi, è gratuito». In piazza sono intervenute le Volanti, ma non è stata presentata ancora alcuna denuncia.