Sanità. Niente più code allo sportello. L'Ulss 2 attiva il nuovo servizio online "Salta la fila". Ecco come funziona

TREVISO - Niente più coda allo sportello sanitario: ora le pratiche potranno essere sbrigate online, dallo smartphone. Per scegliere il medico di base o chiedere l'esenzione al ticket basterà un click. L'Ulss 2 Marca Trevigiana è attivato infatti lo Sportello amministrativo online. Si tratta di un servizio che offre l’opportunità di espletare pratiche e richiedere prestazioni senza doversi recare fisicamente negli uffici amministrativi distrettuali. Lo slogan è "Salta la fila!".

Rimane comunque la possibilità, per chi lo preferisce, di rivolgersi di persona agli sportelli per avere il supporto di un operatore.

Con questa iniziativa l’Usl prosegue sulla strada verso la trasformazione digitale intrapresa dalle pubbliche amministrazioni. L'obiettivo è semplificare e facilitare l’accesso ai servizi da parte dei cittadini.

Come funziona

Collegandosi al sito internet dell’azienda sanitaria è ora possibile effettuare pratiche online, tra cui: la scelta del medico di Medicina generale o del pediatra di libera scelta; l'aggiornamento dei dati in caso di cambio di residenza; la richiesta di esenzione ticket per patologia e per reddito; l'iscrizione di un nuovo nato al Servizio sanitario nazionale. L’offerta di servizi amministrativi online verrà prossimamente ampliata prevedendo nuove possibilità. Si precisa che la tipologia di pratiche proposta online continuerà, comunque, ad essere erogata anche dagli sportelli amministrativi distrettuali, nei consueti orari di apertura.

«Il nuovo Sportello amministrativo online è un punto di accesso diretto ai servizi amministrativi territoriali per i cittadini - spiega il direttore generale dell'Ulss 2 Francesco Benazzi -. Attraverso questo strumento vogliamo semplificare il più possibile le pratiche, ad esempio, di cambio medico o esenzione, consentendo di gestire il tutto comodamente da casa o in mobilità. Un altro passo verso il cittadino per rendere sempre più vicina la sanità al territorio».

Dove si accede

Per usufruire del servizio, si deve accedere alla sezione “Servizi al cittadino” del sito https://www.aulss2.veneto.it/ alla voce dedicata “Servizi amministrativi online” (https://www.aulss2.veneto.it/Sportello-amministrativo-online) dove sono elencati tutti i servizi online attivi. Per avere accesso alla prestazione, cliccare sul bottone “come fare”. Per accedere ai servizi digitali delle pubbliche amministrazioni sono necessari lo SPID (Sistema pubblico di identità digitale), o la CIE (Carta d’identità elettronica).