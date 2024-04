Trieste. Malore nei campi, all'arrivo dei sanitari il 60enne era ormai morto

TRIESTE - Ha avuto un malore mentre lavorava nei campi, la moglie ha chiamato l'ambulanza ma era tardi: sessantenne muore. Il fatto è accaduto oggi pomeriggio, 29 aprile.

L'uomo, affetto da cardiopatia cronica e diabete, stava lavorando nei campi dietro casa quando ha accusato un malore. Rientrato in casa, si è steso sul divano e la moglie ha chiamato l'ambulanza. Tutti i mezzi erano impegnati in altri interventi. La donna ha richiamato dopo un quarto d'ora riferendo che il marito sembrava non respirare più. L'operatore della Sores si è proposto di spiegare a lei e a chi era presente come effettuare le manovre di rianimazione, spiega la Sores in una nota, ma ha ricevuto un secco no. Quando finalmente gli operatori sanitari sono arrivati per il 60enne non c'era più nulla da fare.