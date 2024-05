Inaugurate le nuove aree gioco distrutte dalla mareggiata: spesi 180mila euro

TRIESTE - Sono state inaugurate questa mattina, 14 maggio, le nuove aree gioco e presentati i lavori di ripristino delle aree verdi nella pineta di BArcola, danneggiate dalle mareggiate dell'autunno scorso. Gli spazi, grazie alla Fondazione CRTrieste sono ora nuovamente a disposizione dei bambini e dell'intera cittadinanza. Presenti il sindaco Roberto Dipiazza, il presidente della Fondazione Massimo Paniccia e l'assessore alle politiche del territorio Michele Babuder. L'intervento della Fondazione, del valore complessivo di circa 220mila euro, ridà vita a spazi pubblici molto amati che erano stati letteralmente devastati dal maltempo eccezionale dello scorso autunno (28 ottobre, 2, 3 e 5 novembre 2023). Il Comune di Trieste, con le risorse messe a disposizione dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dalla Protezione civile - per un importo pari a 138mila euro - ha provveduto inoltre ad asportare le piante divelte dal mare e sparse nella pineta, le pavimentazioni irreparabilmente danneggiate e dei materiali di risulta accumulati dalla marea nelle aree interne e su quelle gioco e alla sistemazione delle pavimentazioni in cubetti di porfido e delle panchine divelte.

L'intervento ha interessato cinque aree gioco, due delle quali sono state oggetto di ripristino mentre tre sono state rinnovate completamente.

Per quanto riguarda le aree verdi, è stato delimitato il terreno per nuove aiuole nelle quali sono stati collocati arbusti e cespugli ed è stato ripristinato l'impianto di irrigazione. I lavori sono iniziati il 2 febbraio 2024 e si sono conclusi il 10 maggio scorso per un costo complessivo di 182.899 euro.