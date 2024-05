Nati a Miramare due pulcini di gabbiano reale: la stessa roccia ha già accolto altri cuccioli

TRIESTE - Due pulcini di gabbiano reale sono nati sul faraglione di fronte alla Porta della Bora, nel parco di Miramare, un punto molto amato dagli esemplari di 'Larus michahellis'.

A darne notizia è l'Area Marina Protetta di Miramare, che ha pubblicato anche alcune foto sui social, realizzate dall'ornitologo Paolo Utmar. I piccoli, è stato osservato, vengono nutriti assiduamente dai genitori e controllati a vista. "Succede ormai da diversi anni, e abbiamo visto fino a quattro coppie nidificanti insieme, - racconta Utmar - considerando che scelgono sempre lo stesso punto, probabilmente quel sito è per loro di massimo gradimento. È comunque un punto di forte passaggio per la gente, è bene quindi ricordare di evitare schiamazzi o gesti che possono disturbare gli animali, anche se comunque ormai sono abituati alla presenza dell'uomo". Quanto allo sviluppo dei pulcini, "di solito - aggiunge Utmar - restano nel nido una quarantina di giorni. Entro la fine di giugno voleranno, sempre che la nidificazione vada a buon fine. E di solito accade, anche se, ovviamente, non c'è mai la certezza assoluta". La zona è stata già scelta in passato per nidificare nella stessa zona e si potrebbe ipotizzare, visto che come precisano gli esperti della Riserva che si tratta di una specie monogama, che la coppia che ha generato i piccoli potrebbe averlo già fatto proprio qui in passato.