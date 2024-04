Volley. Isabelle Haak Mvp del mese di marzo: è la prima giocatrice a vincere per due volte il riconoscimento. Mercoledì gara 1 della finale scudetto contro Scandicci

CONEGLIANO (TREVISO) – L'opposta svedese Isabelle Haak è la prima giocatrice a vincere due premi MVP del mese, dopo quello di novembre 2022. La conferma arriva a 48 ore dalla gara 1 di Finale Scudetto, che vedrà impegnata la Prosecco Doc Imoco Conegliano contro la Savino Del Bene Scandicci: Haak, che sarà una delle sicure leader del confronto, è stata nominata MVP Of The Month di marzo.

Ma non solo: la svedese è la prima giocatrice a vincere il premio per due volte, dopo quello ottenuto a novembre 2022.

I numeri

Semplicemente incredibile il suo ultimo mese di Regular Season, con 87 punti e il 57,75% in attacco, 7 muri, 7 ace e 2 MVP contro Novara e Vallefoglia. Prestazioni che si aggiungono ad una stagione da protagonista, non tanto per i punti fatti (439 in Regular Season e 544 compresi i Playoff), quanto per la sua estrema efficacia: su 903 palloni attaccati solo 50 errori e 18 muri subiti, per una percentuale offensiva del 51,6% e un'efficienza del 46% (almeno nove punti percentuali in più della seconda in questa particolare classifica, Antropova con il 37%). Numeri da capogiro per una delle migliori giocatrici del ruolo, che darà vita ad un interessante confronto mozzafiato proprio con la rivale azzurra di Scandicci. La consegna della card avverrà in occasione di Gara 1 in programma mercoledì 17 aprile alle 20.30.