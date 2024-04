Volley. La Prosecco Doc Imoco campione d’Italia per la settima volta, la sesta consecutiva. Trionfo a Firenze

FIRENZE – FIRENZE – E' sempre Prosecco Doc Imoco Conegliano che non perde un trofeo in Italia dal 2019 in poi. Le pantere battono in gara-4 la Savino del Bene Scandicci al debutto in una finale tricolore e si confermano campionesse d'Italia per sesta volta consecutiva, la settima complessiva a una solo successo dalla grande Bergamo (la Teodora Ravenna di Sergio Guerra comanda a 11 scudi). Il 23° trofeo di Conegliano, 15° consecutivo, arriva dopo una vittoria ottenuta in rimonta per 3-1 (25-21, 25-17, 25-17, 25-23) dopo aver perso il primo set. Haak 29, Plummer 18 e Robinson Cook 19