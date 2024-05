Volley. L'Antonio Carraro Imoco Conegliano vince la Champions League, festa grande per le Pantere tra brindisi e l'abbraccio dei tifosi

CONEGLIANO (TREVISO) - Lo scettro europeo riconquistato dall'Antonio Carraro Imoco dopo tre anni piegando Milano al tie-break. I festeggiamenti fino alle ore piccole ad Antalya per la Champions League che ha coronato il Grande Slam fatto di quattro trofei su quattro centrati in stagione. Il viaggio di ritorno in Italia scattato dalla Turchi praticamente all'alba. Il rientro all'Imoco Village all'ora di pranzo e poi a quella dello spritz l'abbraccio dei tifosi in piazza Cima a Conegliano. Il D-Day delle leggendarie pantere di coach Santarelli è stato intenso, come la storica stagione consegnata alla storia della pallavolo.

L'abbraccio dei tifosi delle Pantere

Selfie, foto, autografi, sorrisi senza soluzione di continuità, nonostante le fatiche di una finale e le poche ore di sonno. Idem per i brindisi rigorosamente con calici di prosecco al Mezzosale. Le invincibili e infaticabili campionesse dell'Imoco sono tornate, belle e truccate, ed un abbraccio collettivo le ha accolte, prima del rompete le righe sancito dalla tradizionale cena di fine stagione che ha riempito le sale di Ca' del Poggio. Qui, davanti ai quasi 300 sostenitori del club più vincente dell'ultimo lustro, le emozioni si sono moltiplicate, gonfiando di lacrime gli occhi delle pantere, al momento dei saluti e dei toccanti ringraziamenti di capitan Wolosz alle compagne che lasciano Conegliano.

Perché si chiude l'ennesimo ciclo con il ritiro dal professionismo di De Kruijf e le partenze di Robinson-Cook e Alessia Gennari (Lovb), Plummer (Eczacibasi), Squarcini (Novara), Piani (Bergamo) e del tecnico Lionetti, il vice di Santarelli che andrà a guidare l'ambiziosa Macerata in A2 dopo 7 anni in gialloblù.