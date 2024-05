Treviso. «Sei bella come Nicole Kidman»: abusi sessuali su una 24enne in centro, prosciolto perché ha problemi psichiatrici

TREVISO - Si è chiuso con una sentenza di proscioglimento, perché all’epoca dei fatti era incapace di intendere e di volere, il processo per tentata violenza sessuale e furto che vedeva imputato un 52enne trevigiano, lo stesso uomo, ribattezzato “il piromane della Pescheria”, che aveva appiccato due diversi incendi in piazza San Parisio, rispettivamente all’esterno della casa di uno dei titolari dell’osteria Muscoli’s e al plateatico del ristorante Kimeia.

I fatti contestati risalivano all’11 luglio 2022 quando il 52enne ha cercato di aggredire sessualmente una ragazza di 24 anni in Riviera Santa Margherita. Dicendole che era «bella come Nicole Kidman» aveva prima tentato di baciarla e poi, approfittando del fatto che la giovane era rimasta impietrita, le aveva preso la bicicletta. Con la sentenza di proscioglimento per infermità mentale, i giudici hanno anche deciso di prorogare di un altro anno la misura di sicurezza della libertà vigilata, che l’uomo, difeso dall’avvocato Antonella Picco, sta trascorrendo sotto osservazione all’interno della casa di cura Villa Napoleon lungo il Terraglio a Preganziol.