Rovigo. Rapina al negozio di abiti all’ora di chiusura, è caccia a due giovani

ROVIGO - Stava per chiudere il negozio, questa sera, 9 maggio, quando due giovani si sarebbero introdotti nei locali con l'intenzione di prendere i soldi dalla cassa. Accortasi delle loro manovre, la commessa ha reagito. Rapina poco prima dell’ora di chiusura al negozio di abbigliamento all’angolo tra via Grimani e corso del Popolo, in centro a Rovigo. La polizia è sulle tracce di due giovani stranieri.