VILLORBA (TREVISO) - Un accordo per la produzione e lo sviluppo dell’utilizzo dell’idrogeno verde mirando alla graduale decarbonizzazione della mobilità cargo nei siti industriali, a partire dal territorio veneto per estenderlo poi a tutta Italia. È il piano di partnership con la H2C sottoscritto dalla Dba Group di Villorba, società quotata in Borsa a Milano (sul mercato Euronext Growth Milan) e fra le principali realtà in Italia di consulenza tecnica, ingegneria, project management e soluzioni Ict per la gestione del ciclo di vita di opere e infrastrutture.

Nello specifico, Dba Group, tra le prime 10 società di ingegneria in Italia, offrirà ad H2C consulenza tecnica e ingegneristica per sviluppare tecnologie di produzione e distribuzione, sul posto, di idrogeno verde, con lo scopo di rifornire aeromobili a pilotaggio remoto (droni) utilizzati per il trasporto di merci a breve e medio raggio, inclusi campioni biologici e materiale sanitario. Dba Group accompagnerà H2C anche nel suo progetto di logistica sostenibile che, nel quadro dell'attuale processo di transizione energetica del Paese, è dedicato a progettare, sviluppare, realizzare, collaudare e gestire dei veri e propri sistemi integrati ecosostenibili personalizzati (Net Zero Ecosystem) che comprendono impianti di produzione, stoccaggio ed erogazione di idrogeno alimentati da fonti rinnovabili, sistemi di gestione e controllo e carelli elevatori ad idrogeno.

«Quest’intesa - ha commentato Raffaele De Bettin, ceo di Dba Group – conferma il nostro ruolo di partner strategico a fianco di realtà che, come noi, sono impegnate nella transizione ecologica del Paese, promuovendo al contempo la sostenibilità ambientale attraverso modalità di trasporto ecologiche. Come specificato nel nostro Piano industriale al 2026, il nostro obiettivo è quello di posizionarci come protagonisti nel percorso di decarbonizzazione volto al raggiungimento degli obiettivi europei e, in questo senso, consideriamo il trasporto sostenibile come un volano per migliorare complessivamente la qualità della vita delle persone e dell’ambiente».