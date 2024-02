Hydro, la svolta alle rinnovabili: «Per una produzione green»

FELTRE - La Hydro punta tutto sull'energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili e sull'utilizzo di tre nuove leghe green di alta qualità per una produzione più sostenibile all'ambiente.

Hydro Extrusion Italia, che ha uno degli stabilimenti proprio nel centro della città di Feltre, è una realtà leader nel settore dell'alluminio a basse emissioni di carbonio e delle energie rinnovabili. In questi mesi ha identificato due tappe principali all'interno della sua roadmap di sostenibilità: la riduzione delle emissioni di anidride carbonica del 30% entro il 2030 (con particolare riguardo alla biodiversità e all'ottimizzazione dei processi) e il raggiungimento della neutralità dell'impronta di carbonio diventando "Net Zero" entro il 2050.

NUOVE LEGHE

In termini di prodotto Hydro Extrusion ha sviluppato tre leghe "green" ad alta qualità: Hydro Low Carbon Recycled (lega riciclata con meno di 4 chili di anidride carbonica per chilo), Hydro Recycled (lega in alluminio riciclato) e Hydro Low Carbon (lega di alluminio primario con meno di 4 chili di Co2 per chilo), e il cui processo produttivo è alimentato da fonti rinnovabili. «In particolare spiega l'azienda in una nota - la lega Hydro Recycled, prodotta in tutte le fonderie europee, inclusa quella proprietaria di Hydro Extrusion a Feltre, nasce da un sapiente utilizzo degli scarti "pre-consumer" e "post-consumer" garantendo una gestione sostenibile delle risorse. Gli scarti "pre-consumer" si generano durante il processo di produzione e trasformazione dell'alluminio mentre quelli "post-consumer" derivano dallo smaltimento dei prodotti dopo il loro utilizzo». Anche in termini di processo produttivo il nuovo anno segna una tappa importante verso la decarbonizzazione: infatti il 100% dell'energia elettrica consumata nel 2024 dagli stabilimenti italiani avrà origine esclusivamente da fonti rinnovabili.

LA SOSTENIBILITÀ

«Grazie alle sue intrinseche qualità, l'alluminio è un materiale infinitamente riciclabile e per questo motivo è ideale per l'economia circolare e rappresenta l'elemento chiave nella strategia di sostenibilità adottata da Hydro Extrusion prosegue la nota - Inoltre, a testimonianza dell'impegno di Hydro Extrusion nei confronti degli obiettivi di sostenibilità, la società ha ottenuto varie e importanti certificazioni. La Asi (Aluminium Stewardship Initiative), certificazione ottenuta nel 2019 che copre aspetti che riguardano l'intera catena del valore dell'alluminio, tra cui le emissioni di gas serra, la gestione dei rifiuti, la gestione dei materiali, la biodiversità ed i diritti umani. La Epd (Enviromental Product Declaration) è una certificazione volontaria per permettere di calcolare l'impatto ambientale dei prodotti e delle lavorazioni nella filiera dell'estrusione. Oltre a tutti i tipi di billette utilizzate, Hydro può fornirvi una Epd specifica per i profili estrusi grezzi e sottoposti a successive lavorazioni meccaniche o trattamenti superficiali. Nel 2023 Hydro è stato il primo estrusore in Italia a ottenere questa importante certificazione ambientale. Infine, entrambi i siti italiani Hydro detengono le certificazioni Iso 14001, norma che regola il sistema di gestione ambientale. Hydro Extrusion, rappresenta un partner strategico per la progettazione e produzione di prodotti sostenibili, sottolineando il ruolo cruciale che la società svolge nella promozione di iniziative a basso impatto ambientale. Con le sue soluzioni Hydro fornisce una vasta gamma di aziende ed è attiva in numerosi settori, tra i principali: l'edilizia, i trasporti, l'automotive, marino, solare e dell'energia, infrastrutture e design industriale.