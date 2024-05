E' morto Fabrizio Zardini, campione olimpico e pioniere dello sport paralimpico

BELLUNO - E' morto ieri sera a Belluno Fabrizio Zardini "Noce", classe '67, un pioniere dello sci paralimpico quando lo sport paralimpico in generale non aveva certo il rilievo che ha ora. Disabile dopo una caduta con il deltaplano nel 1990 a 23 anni, Zardini è stato tra i primi a vincere alle Paralimpiadi: fu medaglia oro in discesa libera ai Giochi di Salt Lake City nel 2002. Quando smise di gareggiare dopo Torino 2006, ebbe un grave incidente automobilistico e da allora molte vicissitudini e una vita ancora più complicata. Il funerale si terrà in Basilica a Belluno venerdì 3 maggio alle ore 15.