Feltre. Torna l'antica fiera di San Vittore. L'evento nato nel 1300 alle Campose di Anzù

FELTRE - La città di Feltre diventa la capitale dei fiori. Nel fine settimana del 27 e 28 aprile, infatti, si terrà la prima edizione della fiera dei fiori che vuole ripristinare la fiera di San Vittore nata ancora nel 1300 nella zona delle Campose ad Anzù e poi proseguita dal 1806 a Feltre fino alla fine degli anni '60.



LA STORIA

Un appuntamento storico per la città, che di fatto apriva la stagione primaverile, e che alcuni commercianti hanno proposto di riprendere, trovando piena condivisione da parte dell'Amministrazione comunale e di altre realtà tra cui il consorzio turistico Dolomiti Prealpi.



IL COMUNE

«L'antica fiera di San Vittore rappresentata un qualcosa di storico e culturale importante per il nostro territorio afferma il sindaco Viviana Fusaro -, per cui ripristinare questo appuntamento è per noi fonte di soddisfazione.

E questo anche in virtù del fatto che nasce da una sinergia con i commercianti con cui stiamo stringendo rapporti sempre più stretti. Una collaborazione che si sta rafforzando è che ci rende molto contenti». E proprio sul rapporto con i commercianti l'assessore delegato Alberto Curto sottolinea che «dopo un decennio in cui i rapporti tra l'amministrazione e i commercianti erano andati scemando, ora stiamo ricucendo ed insieme stiamo creando cose importanti. Registro proprio dai commercianti nuovo entusiasmo e voglia di sperimentare per cercare di superare le difficoltà. Speriamo che questo evento vada bene e possa essere quindi un buon punto di partenza».



L'IDEA

Com'è nata l'idea di questa fiera? Il commerciante Vanni Curto racconta di aver letto la storia di questa manifestazione storica, nata nella zona delle Campose ad Anzù e poi proseguita nel centro della città fino alla fine degli anni '60. Una manifestazione a cui partecipava con i genitori. «Mi è quindi venuta l'idea di provare a ripristinare questa fiera prosegue Vanni Curto -. Ne ho parlato con il collega Lorenzo Raveane e poi la macchina si è messa in moto, portandoci alla presentazione di oggi (ieri per chi legge».



LA FIERA

La fiera andrà quindi in scena il fine settimana del 27 e del 28 aprile. Come spiega il commerciante Lorenzo Raveane, «partiremo sabato dalle 17 con un'apericena a cura del quartiere Port'Oria e della pescheria Grisot che proporrà la frittura di pesce. Infine saranno presenti anche alcuni scultori del legno». Aldo Pellencin, presidente di Port'Oria, ha sottolineato che «proporremmo anche della musica dal vivo con l'idea di dare un'offerta serale ai nostri giovani». Il clou ovviamente nella giornata di domenica, con la manifestazione che avrà inizio alle 8 e proseguirà fino alle 17. «Nella zona di via Roma saranno sistemati i banchi dei fiori prosegue Raveane -. Nella zona iniziale di via CampoGiorgio ci sarà l'area food, ancora con Port'Oria e la pescheria Grisot. Mentre nella parte alta di via CampoGiorgio ci saranno banchi che proporranno attrezzature per il giardinaggio. Complessivamente saranno oltre una ventina gli espositori presenti». Nella zona di Largo Castaldi invece ci sarà un'esposizione di auto d'epoca. È importante dire che nel corso della giornata la totalità dei bar del centro saranno aperti ed anche molti commercianti hanno già annunciato che terranno la loro attività aperta.



LA VIABILITA'

La viabilità non subirà grossi stravolgimenti in quanto, come spiega il comandante della polizia locale Rudolf Alban, la zona coinvolta è quella che solitamente viene utilizzata per le manifestazioni. La zona di via Roma e via CampoGiorgio sarà chiusa dalle 11 di sabato per permettere gli allestimenti ma complessivamente i disagi saranno limitati.A