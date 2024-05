Europee, Giorgia Meloni capolista per FdI, Berlato e Donazzan in corsa. Le liste di Stati Uniti d'Europa

VENEZIA - Elezioni Europee, nella giornata di mercoledì 1. maggio in Corte d’Appello a Venezia sono state presentate anche le liste di Fratelli d’Italia e degli europeisti Bonino-Renzi per la circoscrizione Nordest che comprende Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alti Adige, Emilia Romagna.

Per Fratelli d’Italia capolista è “Giorgia”, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Al numero due il vicentino Sergio Berlato, che ultimamente ha accarezzato le teorie dei no-tutto, dai no-vax in giù. Il fatto di averlo posizionato al secondo posto risponde alla decisione nazionale assunta dal partito: apre “Giorgia” e poi a seguire gli europarlamentari uscenti. Che a Nordest sono solo uno, appunto Berlato. A seguire, in ordine alfabetico, gli altri 13 candidati: la veronese Alessia Ambrosi, la padovana Antonella Argenti, la veneziana Silvia Bolla, il bolognese Stefano Cavedagna, il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani, l’assessore regionale vicentina Elena Donazzan, l’emiliano Guglielmo Garagnani, la sindaca di Porto Viro nonché segretaria di FdI del Polesine Valeria Mantovan, la deputata veronese Maddalena Morgante, la goriziana Anna Olivetti, il consigliere regionale e segretario di FdI di Venezia provincia Lucas Pavanetto, il consigliere regionale veronese Daniele Polato, il romagnolo Piergiacomo Sibiano. Su una lista di 15 candidati, 8 donne e 7 maschi.

E veniamo alla lista Stati Uniti d’Europa che mette assieme ben 6 simboli, da Italia Viva di Matteo Renzi al Psi a +Europa di Emma Bonino fino ai Radicali, Lib-Dem e Italia C’è.

Qui a Nordest Matteo Renzi non è candidato, il capolista è lo scozzese Graham Robert Watson (ex europarlamentare britannico, diventato cittadino italiano grazie a una moglie fiorentina conosciuta negli ambienti dei giovani liberali europei), tra i veneti l’ex consigliere regionale veronese Davide Bendinelli, la mestrina Gabriella Chiellino, il veronese Giorgio Pasetto, il socialista veneziano Luigi Giordani, la trevigiana Aurora Pezzuto.