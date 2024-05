La nuova era di Verinlegno è iniziata ufficialmente il 9 Maggio 2024 con l'insediamento del rinnovato Consiglio di Amministrazione, che resta in carica per i prossimi tre anni. Ne è presidente il veneto Lorenzo Bertazzo, ingegnere, amministratore delegato di Zetagi-Veneziani S.r.l. che fa parte di Tambour-Kusto Group.

Compongono il C.D.A. figure di assoluto rilievo come Max Sartiyev, già amministratore delegato di Tambour Group dal 2014, quando è stata acquisita da Kusto Group, e fin dal 2018 presidente di Tambour. Nato in Kazakistan, residente a Tel Aviv, artefice della trasformazione di Tambour in un’azienda globale grazie al grande supporto di Kusto Group. E ancora Nir Dranov, esperto in finanza e marketing internazionale, membro del consiglio di amministrazione di Tambour e di altre importanti società. Le sue competenze includono pianificazione strategica, sviluppo aziendale, fusioni e acquisizioni. Altro volto nuovo quello di Carlo Scremin, responsabile amministrativo presso il colorificio Zetagi. Nel C.D.A. Roberta Marchetti, già responsabile amministrativo di Verinlegno, figlia di Piero Marchetti, fondatore di Verinlegno e l'ex Presidente Sante Zandò.

Bertazzo ha commentato: «Sono orgoglioso di questa carica e pronto, con il contributo di tutti, a proseguire la storia di successo che la Verinlegno rappresenta». Concetto rafforzato nel corso del primo incontro del nuovo CDA con tutti i dipendenti tenutosi il 10 Maggio, alla presenza del Consiglio di Amministrazione al completo. Durante il quale, nella palpabile emozione di chi Verinlegno ha fondato e fatto crescere, Piero Marchetti e Sante Zando, è stato ribadito il concetto dell’azienda “famiglia”, dove ognuno, nel rispetto dei propri ruoli, deve essere coinvolto nella collaborazione, per crescere ancora in serenità, parola chiave della mattina, senza aver paura del cambiamento e nonostante complicati contesti globali.

Uno slancio verso il futuro, ecco il commento della figlia del fondatore Roberta Marchetti: «Sono orgogliosa di essere parte del cammino dell'azienda fondata da mio padre con Sante Zandò e che la Verinlegno sia stata scelta da un gruppo così importante come Tambour per proseguire il suo percorso di costante crescita che l'ha caratterizzata dal 1975 fino ad oggi».

Tra le scelte del nuovo C.D.A. resta confermato l'obiettivo per il 2024 del raggiungimento della certificazione ISO 14001 (certificazione sistema di gestione ambientale) e la redazione del primo bilancio di sostenibilità (con riferimento agli anni 2021-2022-2023).