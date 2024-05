Elezioni Europee, Renzi attacca Calenda: «Ha distrutto il Terzo polo e corre da solo»

Il naufragio del Terzo Polo si rivela nuovamente in un vortice di accuse, che diventano velenose a poche settimane dalle elezioni europee: «Rispetto Calenda, io gli auguro ogni bene.

Però noi nel simbolo abbiamo il nome Stati Uniti d'Europa, cioè un sogno, lui ha il suo cognome».

Toti, Renzi: «Arresti solo ora, la giustizia è da cambiare. Noi siamo sempre garantisti»

Ne ha una per tutti il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, che a margine della presentazione del programma della lista Stati Uniti d'Europa, non ha mancato di attaccare il segretario di Azione, ex alleato nel Terzo polo, anche lui in corsa alle elezioni europee dell'8 e 9 giugno.

L'attacco a Calenda

«Sono molto dispiaciuto che Calenda abbia distrutto il Terzo polo. Però la scelta è chiara: se noi siamo per gli Stati Uniti d'Europa, Calenda è per Calenda», ha dichiarato il leader di Italia Viva. Renzi ha poi espresso la propria disapprovazione riguardo alle candidature di alcuni leader politici che non si impegnerebbero a restare in Europa una volta eletti: «Noi crediamo che chi viene eletto deve restare in Europa. Calenda considera la candidatura come altri, semplicemente una truffa - ha specificato - come Antonio Tajani, Elly Schlein e Giorgia Meloni. Queste quattro persone sono quattro truffatori politici. Pannella avrebbe parlato di ladri della democrazia. Si candidano ma non vanno in Europa: questa è la differenza fra noi e loro».

Renzi: Meloni, Schlein, Tajani truffatori: io se eletto vado in Ue

L'intervento

La sferzata arriva anche da Calenda. A margine dell’incontro con il Consiglio confederale di Confcommercio l'ex alleato di Renzi ha dichiarato: «Io non sono molto esperto di truffe politiche, credo che quello sia un settore in cui ha operato più Renzi. Io dico agli elettori quello che farò, mi sono candidato dopo che si erano candidati tutti gli altri per trainare una lista molto tecnica».

Le accuse a Conte

Il Leader di Italia Viva ha lanciato una feroce critica anche nei confronti di Conte per non essersi candidato alle europee: «non si candida perché ha paura di non prendere i voti». «Conte è quello che se ne accorge sempre dopo. Quello che non gli piace la riforma della Rai ma intanto l'ha usata. Quello che voleva cambiare tutte le regole del gioco ed è stato tre anni al governo e non ha cambiato niente se non fare un buco come una casa chiamata Reddito di cittadinanza o superbonus". Nelle scorse settimane, Giuseppe Conte ha spiegato che non correrà alle elezioni dell'8 e 9 giugno perchè a suo avviso «non è pensabile che nella nostra comunità uno esibisca il nome sulla scheda e poi non sia conseguente. Per noi è una presa in giro dei cittadini».