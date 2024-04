Europee, è Paolo Borchia il capolista Lega a Nordest. Vannacci penultimo

È Paolo Borchia il capolista della Lega alle elezioni europee nella circoscrizione Nordest. Matteo Salvini si è "arreso" alle proteste del partito del Veneto, ma anche del Friuli Venezia Giulia: a queste latitudini il generale Roberto Vannacci come capolista non era gradito, per niente territoriale, troppo "estremo". L'alternativa era tra la sindaca di Monfalcone Anna Maria Cisint e l'eurodeputato veronese uscente Paolo Borchia. La decisione salomonica è stata di seguire l'ordine alfabetico. Borchia primo. Vannacci penultimo. Ma solo perché l'ultimo è Stefano Zannier.