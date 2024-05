ROVIGO - La visita alla mostra dedicata a Giacomo Matteotti ha caratterizzato ieri la visita a Rovigo dell’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte nonché capo del movimento 5Stelle, nell’ambito del tour elettorale in cui è impegnato in vista di amministrative ed europee. In città per incontrare il candidato sindaco Edoardo Gaffeo, ha percorso a piedi il breve tratto dal palazzo delle Poste Centrali, dove si è fermata l’auto su cui è arrivato da Bassano del Grappa, fino a piazza Vittorio Emanuele II dove ha trovato ad attenderlo, già da un’ora, tanti simpatizzanti, attivisti e cittadini, oltre ai rappresentanti della lista in corsa per Palazzo Nodari.



BAGNO DI FOLLA

Un vero bagno di folla cui Conte non si è sottratto prestandosi con garbo a stringere la mano di chi lo salutava, ascoltare, accogliere suggerimenti e rispondere ai problemi che gli venivano segnalati. Immancabili e numerose le richieste di selfie soprattutto da parte di giovani studenti. Un’ottima accoglienza per il presidente Conte, che insieme al candidato sindaco Gaffeo, sostenuto dal Movimento 5 Stelle, ha fatto sosta brevemente al Caffé Borsari in piazza Garibaldi, dove era stato allestito un rinfresco e dove ha avuto un breve colloquio con Gaffeo prima di proseguire quindi la visita alla mostra “Giacomo Matteotti, una storia di tutti”, aperta fino al 7 luglio a Palazzo Roncale. «C'è tempo per costruire un'alternativa - ha detto - ma noi la vogliamo e la vogliamo costruire in modo serio e credibile: non mettersi assieme senza sapere cosa fare. Serve chiarezza nel progetto e nel programma. Noi lavoriamo a questo e vogliamo creare l'alternativa a un governo che ci sta portando al declino».



VERSO IL VOTO

Quanto all’appuntamento elettorale dell’8 e 9 giugno, il presidente del Movimento 5Stelle ha chiesto ai giovani di andare a votare. «Qualunque voto decidiate di dare - ha detto - andate a votare». L’importanza dell’appuntamento con le elezioni europee nell’attuale panorama politico internazionale e l’omaggio alla figura di Matteotti hanno caratterizzato la tappa cittadina di Giuseppe Conte. Una visita preceduta, sabato scorso, da un pomeriggio di dialogo e progetti per il futuro a Parco Maddalena dove il candidato sindaco Edoardo Gaffeo e la folta squadra dei candidati hanno incontrato i rodigini distribuendo il catalogo di 36 pagine sulle cose fatte per la città e i progetti da concludere nel prossimo mandato amministrativo.



MOMENTO DI INCONTRO

Un momento di incontro in cui Gaffeo e i candidati consiglieri hanno parlato dei principali interventi per il quartiere come i lavori all’ex ospedale Maddalena, al Parco stesso, ma anche la rinascita dello skatepark e il pattinodromo Arturo Ponzetti. «Abbiamo illustrato i tanti motivi per cui desideriamo che il lavoro continui - ha detto Gaffeo -. Grazie a tutti i cittadini che hanno richiesto il nostro catalogo per informarsi su ciò come abbiamo iniziato a cambiare Rovigo».