«Il boom del Veneto è partito in bicicletta»

Il Giro d'Italia 2024 è arrivato nel Veneto. È stato quasi disegnato sul profilo del territorio regionale ricordando le tappe di uno sport che è stato anche eroico. Dicevano che il Giro si sarebbe deciso qui, tra le Dolomiti e le due scalate del Monte Grappa, ma la corsa rosa già dopo la prima tappa sembra aver trovato il dominatore nello sloveno Pogacar. Il Veneto è il ciclismo, non solo perché la federazione ha più di 15 mila tesserati, seconda dopo la Lombardia. Tremila agonisti, con numeri altissimi di esordienti e allievi. È stato lo sport più popolare, il primo di un'Italia appena fatta. Più popolare del calcio che è venuto dopo. Un'arte che molti scambiano per uno sport, diceva Gianni Brera.

La bicicletta è stata lo strumento di lavoro e di emancipazione sociale, il mezzo di tutti. Ottant'anni fa, a guerra finita, senza la bicicletta non lavoravi e se provavi a rubarne una rischiavi il linciaggio. Il cinema del neorealismo sui ladri delle due ruote ha costruito un capolavoro. Don Peppone e Camillo si sfidavano sui pedali. Totò correva il Giro d'Italia per amore e tutte le bellezze a quel tempo andavano in bicicletta. Il Veneto è ciclismo perché qui le salite si fanno d'improvviso impossibili e le pianure di colpo si spezzano e diventano faticose colline d'uva; perché è fatto di argini di corsi d'acqua che accompagnano al mare ma non sai mai dov'è il traguardo. Una terra che oggi sembra nata anche per un turismo su due ruote: in Veneto ci sono 500 chilometri di piste ciclabili inserite in 5 ciclovie.

Marco Ballestracci, 62 anni, nato in Svizzera a Neuchatel da emigrati, è lo scrittore veneto che racconta l'epopea del ciclismo. Ha dedicato libri e spettacoli ai campioni delle due ruote, con le sue storie ha vinto anche il Bancarella Sport. È in libreria "Il Veneto in bicicletta" (Antiga editore).



Tra la Svizzera e il Veneto una lunga strada tutta fatta di salite?

«Mio padre Pietro era partito dalla Lunigiana per lavorare prima in un'acciaieria in Francia poi in Svizzera nell'edilizia.

Mamma Sandra, veneta di Castelfranco, lavorava in una fabbrica di orologi. Si sono conosciuti e sposati a Neuchatel dove sono nato. Siamo rientrati a Castelfranco quando nel Veneto c'è stato il boom economico a fine anni '60 e io dovevo andare a scuola. Non è stato facile tornare, soprattutto per mio padre: l'emigrazione è terribile perché non sei dove vorresti essere e per il resto della vita continui sempre in qualche modo a sentirti emigrato».



Quando è entrato il ciclismo nel suo lavoro?

«Entrambi facevano parte della civiltà della bicicletta e l'hanno ritrovata rimpatriando: andavano a lavorare in bicicletta che era insostituibile. Sono cresciuto con la bicicletta e tra le biciclette. Ho studiato a Castelfranco e mi sono laureato in Economia e commercio a Ca' Foscari, per cinque anni ho fatto il responsabile finanziario in una grossissima ditta. Per quasi vent'anni, poi, ho gestito un locale a Castelfranco con due soci: ero il barista di notte, alla lunga era impossibile tenere il ritmo, anche perché nel frattempo cantavo e suonavo l'armonica in una blues band. Scrivevo e facevo spettacoli legati ai libri e a un certo punto devi decidere cosa fare da grande. Non ho trascurato nemmeno lo sport, ho giocato a rugby col Castelfranco in serie C2, in mischia, ho dovuto lasciare per un brutto infortunio. Quanto al ciclismo, la mia infanzia era segnata dalle dirette della Rai, dalla voce di Adriano Dezan. Era un'epoca in cui anche andare a Ferrara era un viaggione. I collegamenti col Tour de France poi erano il mondo che neanche immaginavi, i Pirenei, soprattutto il Mont Ventoux. Il primo racconto di sport l'ho scritto sulla morte di Simpson sul Ventoux, questo gigante spietato».



Lei che ciclista è stato?

«Sono andato in bicicletta fin da bambino, ho smesso dieci anni fa quando un medico mi ha detto basta e l'interruzione traumatica di qualsiasi sport attivo mi ha portato a scrivere di sport per cercare un palliativo. Il primo libro "A pedate", undici racconti di undici leggendarie partite di calcio, si beccò il Bancarella Sport e mi ha dato la spinta per andare avanti. Poi ho scritto "L'ombra del Cannibale" che riguardava il ciclismo e quello che considero il più grande, Eddy Merckx. Subito dopo con "Imerio", la storia di Massignan, sono arrivato un'altra volta al Bancarella Sport. Abbiamo fatto tanti spettacoli insieme con Imerio, la sua sfortuna è stata la sua fortuna, nessuno dimentica mai le sconfitte. Ho raccontato anche di un altro ciclista veneto, Vito Favero: sfogli l'albo del Tour e scopri nel 1958 questo ragazzo di Sarmede che arriva incredibilmente secondo».

Imerio Massignan, vicentino di Altavilla, non si fermava in montagna nemmeno sotto la bufera di neve. Quando al Tour del 1961 vince la supertappa nella tormenta, non c'è nemmeno lo striscione dell'arrivo, strappato dal vento assieme alle tribune.



Il Veneto e la bicicletta?

«È un rapporto ancestrale. La crescita economica del Veneto è in buona parte legata alla bicicletta che era il mezzo di contadini e operai che percorrevano chilometri su chilometri per raggiungere le fabbriche, a Porto Marghera, a Conegliano, nel Vicentino. File ininterrotte di persone che andavano in un senso all'alba e nel senso inverso al tramonto. E tantissimi di notte in bici, avvolti in mantelli per la pioggia e la neve, e in mezzo alla nebbia. Non è come in Lombardia o in Piemonte, il Veneto è un modello economico che nasce improvvisamente con quello che ha a disposizione e a disposizione aveva la bicicletta. E tra le eccellenze dell'industria veneta c'è sempre stata e rimane la bicicletta con la componentistica per la bici: dalla Wilier alla Pinarello, alla Campagnolo».



Quali sono stati i campioni veneti?

«I più grandi sono quelli della pista, specie della scuola padovana: Faggin, Beghetto, Bianchetto, poi Pettenella, Gasparella, il veronese Gaiardoni e i molti ori della 4x100, dell'inseguimento: Franco Testa, Mario Vallotto e gli altri. Tutto il mondo veniva in Veneto per imparare, la squadra giapponese che dominò gli anni '70 era di casa al Velodromo Monti».



E su strada, i più grandi?

«Distinguo tra corsa a tappe e classiche. In questo caso includo Basso, Argentin e Ballan, tre campioni del mondo veneti, capaci di imprese di un giorno, straordinarie perché non si diventa mai campioni del mondo per caso. Per le corse a tappe vedo Massignan, legato alla leggenda di un ciclismo superiore. Ma il vero fuoriclasse di questa terra, pari a Coppi e a Bartali, è Ottavio Bottecchia che esplode nel Tour del 1924, giusto cento anni fa. Votato alla sofferenza fin da bambino, uno che da contadino-muratore-carrettiere capisce molto bene quanti soldi si possono fare con la bicicletta e se la gioca alla grande. Ha del soprannaturale il suo modo di vincere tappe dei Pirenei di 326 chilometri con sei colli da scalare oltre i duemila metri».



Perché così pochi veneti hanno vinto il Giro d'Italia?

«Penso sia per quella che io chiamo ingenuità, credere di non essere all'altezza e si perde il confronto con la Lombardia. Non solo nello sport. Si pensa che alla fine Dio provvederà e renderà giustizia. Proprio la sindrome di Massignan, ma non quella di Bottecchia che è un veneto molto curioso. A vincere un Giro per fortuna ci ha pensato dopo 105 edizioni il vicentino Gianni Battaglin nel 1981 su una Pinarello rossa. Nel 2004 sarà il veronese Damiano Cunego nato nell'anno in cui Battaglin vinceva».



La bicicletta oggi?

«Si è persa la dimensione popolare del ciclismo. Guardo con nostalgia una foto in bianco e nero di Massignan che se ne va con una donna, lui in tuta Legnano, con la sua bicicletta, verso una destinazione sconosciuta all'orizzonte».