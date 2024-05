BADOERE - Luca Zaia, alla festa dell'Asparago di Badoere, oggi 1 maggio 2024, dopo aver tessuto gli elogi del volontariato in Veneto, risponde alle domande sulle candidature della Lega a Nordest in vista delle elezioni europee dell'8 e 9 giugno prossimi: «La Lega non è in subbuglio per Vannacci, ma per tirar su voti - dice il governatore - I candidati alle Europee? Ottimi».

Video di Pio Dal Cin