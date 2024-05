LONGARONE - La riapertura di ieri a mezzogiorno è definitiva. Dopo una prima chiusura nel 2021 e la successiva apertura del marzo 2022, lo scorso anno, sempre a marzo, era stata annunciata un’altra chiusura. Che a dire il vero sarebbe dovuta durare solo fino a poco dopo l’estate. Anas solo ieri ha invece riaperto al traffico la strada statale 51 di Alemagna all’interno del tratto urbano di Longarone, in corrispondenza della frazione di Castellavazzo. Un nuovo via libera scattato alle 12.



L’INTERVENTO

In questi mesi la statale è stata oggetto di un intervento per le opere di ricostruzione del cavalcaferrovia che ha interferito con il traffico automobilistico. «Si è trattato di un cantiere molto invasivo e complesso – dice il sindaco Roberto Padrin - soprattutto per quanto riguarda il rifacimento del ponte in zona Crosta. Un’opera tecnica che ha richiesto più tempo del previsto. Anche perché sono stati rifatti i marciapiedi che hanno messo in sicurezza il traffico pedonale e completato il collegamento fra Castellavazzo e Longarone. Una riapertura che pone fine ad un lungo percorso che, prima dei vantaggi che oggi possiamo apprezzare e misurare, ha creato non pochi disagi a cittadini e attività commerciali, primo fra tutti il bar della stazione di Longarone-Zoldo che è stato senz’altro fra i locali più penalizzati. Ora la strada è più sicura rispetto al passato». Il cantiere ha comportato il transito a senso unico: in discesa lungo la statale stessa, percorrendo la carreggiata dimezzata; in salita e verso nord, invece, la soluzione trovata è stata quella di via Uberti. Scelte che, peraltro, hanno ricalcato quelle del passato in situazioni analoghe. L’intervento appena terminato, che originariamente prevedeva solo la costruzione di due sottopassi pedonali, l’adeguamento di parte del margine stradale e il ripristino del cavalcaferrovia di Castellavazzo, è stato successivamente ampliato, comprendendo anche la completa sostituzione dell'impalcato, lungo venticinque metri, con inserimento del marciapiede da ambo i lati, per migliorare il collegamento tra il centro abitato della frazione e Longarone.



IL PROGETTO

Il lavoro fa parte del piano straordinario di potenziamento della viabilità di accesso a Cortina in vista delle Olimpiadi 2026 e si inserisce nell’ambito dei lavori di miglioramento della statale 51 di Alemagna nel tratto compreso tra Castellavazzo e la galleria Termine, con un investimento totale di risorse Anas per circa 22 milioni di euro, di cui 4,3 milioni per l'intervento che ha interessato proprio il cavalcaferrovia. «L’apertura al traffico di ieri ha così reso fruibile gran parte del tracciato ammodernato – fa sapere Anas - consentendo di rendere più fluido e scorrevole il traffico, riducendo i tempi di percorrenza e aumentando i livelli di comodità e di sicurezza stradale sia per gli utenti della strada sia per i fruitori dei percorsi ciclo-pedonali». Il tratto di statale Alemagna che negli ultimi anni è stato per ben tre volte oggetto delle limitazioni del traffico, è quello compreso fra la stazione di Longarone e l’abitato di Castellavazzo. Una parte di statale, quindi, in quest’ultima occasione, per più di un anno è stata percorribile solo per chi scende da Cortina e va in direzione Longarone. Per bypassare questo cantiere, gli automobilisti che da Ponte nelle Alpi e da altre zone della provincia o dalla pianura salivano verso la montagna del Cadore, sono invece stati costretti a scendere verso la zona degli impianti sportivi, percorrere via Uberti per poi risalire sulla statale proprio in prossimità di Castellavazzo. In questo periodo anche la ferrovia Ponte nelle Alpi-Calalzo è interessata da lavori in corso e rimarrà chiusa fino a metà giugno, durante questo periodo i treni sono sostituiti da bus.