PADOVA - Il futuro tram Sir3 verso Legnaro si fa sempre più concreto: è stato approvato dai Comuni coinvolti (Padova, Ponte San Nicolò e Legnaro) il tragitto migliore per arrivare alla definizione del progetto di fattibilità tecnico economica.

IL PIANO

In questi giorni infatti le tre municipalità hanno approvato una delibera riguardante l’allungamento del Sir3 fino al polo universitario di Agripolis. Si tratta, come si è spesso affermato, del prolungamento della linea del Sir3 che collegherà la Stazione a Voltabarozzo, di cui sono in corso i lavori. Il proseguimento fino al polo universitario di Agripolis porterebbe il percorso a una lunghezza di altri 6 chilometri per un costo ipotizzato di circa 100 milioni di euro.

La progettazione di fattibilità tecnico economica, finanziata dal Ministero competente con 750mila euro, per questa tratta del metrobus è già in corso grazie all’incarico affidato, circa un anno fa, ad un raggruppamento di imprese la cui mandataria è E-Farm Engineering & Consulting srl. L’incarico prevedeva una prima fase durante la quale dovevano essere realizzate almeno tre alternative progettuali per quanto concerne il percorso, da sottoporre alla valutazione dei Comuni coinvolti prima di procedere con il dettaglio della progettazione. Ci sono stati degli incontri tecnici preliminari e in seguito le imprese hanno consegnato, qualche settimana fa, le quattro proposte elaborate, che sono state attentamente valutate dalle tre amministrazioni di Ponte San Nicolò e Legnaro oltre che Padova, che si sono confrontate sia con i progettisti che con Aps Holding.

L’OPZIONE

Con le delibere approvate dalle tre giunte comunali, le amministrazioni danno mandato ai progettisti di perseguire quella definita "Soluzione 1-Alternativa A" che prevede l’inizio della tratta in corrispondenza del capolinea del Sir3 a Voltabarozzo, il proseguimento sulla strada statale 516 (ossia via Piovese), la realizzazione di un nuovo ponte sul Bacchiglione a sud dell’esistente, il superamento dell’autostrada A13 sul ponte esistente, la successiva entrata nel viale dell’Università nel Comune di Legnaro e capolinea in via Orsaretto, dove sono previste un’area a parcheggio e una rimessa coperta per i mezzi.

L’alternativa individuata risponde meglio delle altre a tutte le esigenze espresse dalle amministrazioni coinvolte e ai principi presenti nel Piano urbano di mobilità sostenibile, dal momento che rappresenta un’infrastruttura integrata con il sistema Smart esistente, in grado di servire un bacino d’utenza più ampio possibile, e allo stesso tempo permette di contenere gli impatti in termini di tempi, costi e interferenze con il contesto di inserimento.

GLI SVILUPPI

Ora i progettisti incaricati proseguiranno quindi con tutti gli approfondimenti necessari per la soluzione prescelta allo scopo di arrivare a una consegna del progetto di fattibilità tecnico economica completo entro l’estate ed essere in grado quindi di partecipare all’avviso ministeriale per l'ottenimento dei fondi necessari alla realizzazione del progetto.

«Si tratta di un passaggio di fondamentale importanza nel percorso verso la realizzazione dell’allungamento della linea Sir3 fino al polo universitario» ha commentato l'assessore patavino alla Mobilità, Andrea Ragona. Il polo scientifico universitario Agripolis – che comprende l'ospedale veterinario, l'Izsve, l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario e l'Azienda agraria sperimentale – vede, nel periodo delle lezioni, lo spostamento quotidiano di circa 6mila persone.