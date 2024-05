PADOVA - Abbordava per strada uomini sulla settantina, fingendo di conoscerli e slanciandosi in saluti e abbracci, che in verità servivano a sfilare alle vittime designate i preziosi orologi Rolex che portavano al polso. Tre i colpi messi a segno in Veneto tra gennaio e inizio marzo, due dei quali nel Padovano, ad Abano e a Este, per un bottino complessivo di 22mila euro. Una vera e propria mantide secondo gli inquirenti del Nucleo investigativo dell’Arma padovana, che al termine di una complessa indagine coordinata dalla Procura euganea hanno rintracciato sul litorale laziale la presunta colpevole, una trentenne romena che ora è in carcere a Rebibbia con l’accusa di furto aggravato.

Fingeva di conoscere le vittime e sfilava i Rolex

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la donna all’inizio di quest’anno avrebbe colpito per almeno tre volte fra le province di Padova e Venezia. La prima, il 26 gennaio, ad Abano Terme dove un 75enne era stato avvicinato per strada da una giovane donna che aveva finto di conoscerlo, fermandolo per salutarlo: quando se n’era andata, pochi istanti dopo, con lei era sparito anche il Rolex da 4mila euro del malcapitato. Copione identico il 6 marzo a Mestre, dove a essere preso di mira era stato un 77enne a cui la ragazza aveva anche proposto un appuntamento nei giorni successivi, salvo spogliarlo dell’orologio del valore di 8mila euro. E infine, solo il giorno dopo, 7 marzo, il colpo grosso era scattato a Este. Un commerciante 62enne era stato approcciato da una giovane che, durante un vigoroso abbraccio, gli aveva sfilato un Rolex da 10mila euro.

Le indagini

A mettere i militari sulla pista che li ha portati fin nel Lazio sono state innanzitutto le denunce presentate dalle vittime, che pur non conoscendosi hanno fornito descrizioni della donna pressoché identiche. A quel punto, informata la Procura, è partita una dettagliata serie di accertamenti tecnici. Ci sono stati i riconoscimenti fotografici da parte delle stesse vittime, la certosina rassegna dei filmati delle decine di telecamere presenti attorno ai luoghi dei furti e quella dei lettori di targhe, che hanno portato il giudice per le indagini preliminari a emettere nei confronti della trentenne un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. La donna era peraltro già nota alle forze dell’ordine, ma priva di una dimora fissa. I carabinieri per settimane l’hanno cercata in mezzo Veneto ma lei era riuscita a sparire. Almeno fino a domenica, quando un controllo stradale l’ha tradita. A intimare l’alt risultato decisivo sono stati i poliziotti del Commissariato di Ladispoli, impegnati in un posto di blocco lungo la via Aurelia, a 500 chilometri da Padova. Emersa l’ordinanza del giudice euganeo, la donna è stata quindi arrestata e portata alla Casa circondariale del carcere di Rebibbia a Roma. Ulteriori accertamenti sono in corso su dove siano finiti i Rolex, sull’eventuale partecipazione ai furti di altre persone e su possibili altri episodi riconducibili alla trentenne.