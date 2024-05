VIGODARZERE (PADOVA) - Viveva per la sua famiglia. Era la sua gioia. È anche per lei, oltre che per se stesso, che nell’ultimo anno ha lottato come un leone contro quella rara, quasi sconosciuta, malattia che si è dimostrata subdola e aggressiva. E che purtroppo alla fine ha avuto la meglio. Andrea De Paoli, 59 anni, agente di commercio di Vigodarzere, uomo buono ed altruista, grande sportivo, se n’è andato domenica.

Malattia rara, gli aveva tolto la parola

Da circa un anno e mezzo combatteva contro una malattia che all’inizio gli stessi medici hanno faticato a identificare. Alla fine la diagnosi è arrivata per esclusione. «Andrea ha accusato i primi disturbi circa un anno e mezzo fa – racconta la moglie Loretta Vettore, infermiera in pensione - La diagnosi, dopo tentativi ed esami, è avvenuta per esclusione e i medici hanno parlato di un neurosarcoidosi, una malattia complessa ancora incompletamente conosciuta e che può danneggiare molti organi».

«La diagnosi è ancora difficile, nonostante i progressi recenti. Andrea ha fatto svariate cure ed è stato sottoposto ad alcuni interventi, ma poi la situazione si è aggravata negli ultimi mesi». A Pasqua, l’ultimo giorno in cui l’uomo è stato vigile e presente, alla moglie e ai figli Chiara, 22 anni, e Davide, 20, ha fatto capire con gli occhi e con alcuni cenni delle mani di voler tornare a casa. «È stato un momento molto duro, forse il più difficile e doloroso dopo quello della sua morte – dice ancora Loretta - Abbiamo letto in quei gesti la sua sofferenza e il suo desiderio di stare con noi, a casa. Andrea aveva capito che le cose si stavano mettendo male. La malattia gli aveva tolto la parola però lui capiva tutto e ci seguiva con lo sguardo. E così qualche settimana prima abbiamo appeso alle pareti della sua stanza di ospedale, tutte le nostre foto di famiglia per non farlo sentire solo; era come fossimo sempre lì con lui».

Chi era Andrea: la passione per lo sport e la natura

Andrea De Paoli, era un uomo buono, onesto, riservato ma che sapeva stare in compagnia e farsi voler bene. «Stiamo ricevendo tantissimo affetto in queste ore tristi e di dolore – continua Loretta - Anche i suoi colleghi di lavoro ci sono molto vicini con messaggi e telefonate. Andrea amava il mare, aveva fatto il sub; ma anche la montagna: gli piaceva fare ferrate e arrampicate. Praticava anche il nordic walking; e poi giocava a pallavolo nella squadra amatoriale della Polisportiva di Limena ed era stato anche arbitro».

«Ai nostri figli ha trasmesso la passione per lo sport, la montagna, la natura e l’arte. Era entusiasta della vita e di quelle piccole cose che ai più possono sembrare insignificanti, ma che a lui regalavano grandi emozioni che poi trasmetteva a noi. Ed è questa la sua più grande eredità». Le esequie di Andrea si celebrano domani, alle 15 nella chiesa parrocchiale di Vigodarzere.