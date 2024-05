Cortocircuito alla primaria di Vallonga, evacuata la scuola. Il sindaco Lazzarin: «Domani alunni a casa»

ARZEGRANDE - Momenti di paura oggi, 22 maggio, poco dopo le 12 alla scuola primaria di Vallonga di Arzergrande. Un bambino della classe quarta ha notato del fumo e ha avvisato subito la maestra. Di fatto si è verificato un corto circuito all'impianto di ionizzazione della scuola utilizzato per purificare l'area. Senza creare allarmismi tutte le scolaresche sono state fatte uscire dalle rispettive aule ed è stato chiamato il 115.

In pochi minuti sul luogo dell'emergenza sono arrivati i vigili del fuoco che hanno sventato la minaccia. La scuola è stata invasa dal fumo, ma per fortuna nessuno dei presenti ha necessitato delle cure del pronto soccorso. Sul posto è arrivato anche il dirigente scolastico e il sindaco Filippo Lazzarin che ha dichiarato: «Domani, a scopo precauzionale, la scuola rimarrà chiusa per tutte le verifiche del caso. Prima la salute dei nostri bambini, poi tutto il resto».