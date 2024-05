Padova pioniera della mobilità sostenibile, verso un futuro migliore

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con APS HOLDING S.P.A.

Padova sempre più green. Con le due nuove linee del tram prosegue il percorso intrapreso da tempo dalla città verso un futuro più sostenibile. Un progetto importante fortemente dal comune di Padova, per la salvaguardia dell’ambiente e il benessere dei cittadini, e che al contempo semplifica e rende più comodo e accessibile il trasporto cittadino. Sir2 e Sir3, questi i nomi delle due linee che agevoleranno gli spostamenti dei cittadini, collegando zone non ancora servite.

Progetto SMART

Un rinnovamento profondo che da anni la città di Padova sta pianificando con dedizione. L’obiettivo è rendere il più possibile sostenibile la viabilità e il trasporto cittadino che dimostra di essere sempre più integrato e indispensabile per il territorio metropolitano padovano. È in quest'ottica che il Comune ha inserito le nuove linee tranviarie, Sir2 e Sir3, che si vanno ad aggiungere alla Sir1, già operativa sul territorio. L’implementazione andrà a formare il sistema SMART (Sistema Metropolitano a Rete Tranviaria), per una rete a trazione 100% elettrica, che permette ai cittadini di muoversi in modo più veloce e green.

Che cosa significano SMART e Sir?

SMART è l'acronimo di Sistema Metropolitano a Rete Tranviaria, che racchiude le tre linee di tram della città di Padova e le vede svilupparsi su 8 percorsi lungo 35 chilometri di binari, mettendo in rete 69 fermate a servizio dell'area metropolitana. Sir sta, invece, per Sistema intermedio a rete e vede già operativa la linea 1, dal capolinea nord Pontevigodarzere a quello sud, Guizza. Obiettivo principale è promuovere una mobilità sostenibile, decongestionando il traffico privato così da ridurre le emissioni e i costi degli spostamenti per l’intera città.

I lavori della Sir3, che collegherà la stazione FS (punto di collegamento delle tre linee Sir) a Volta Barozzi, termineranno entro il 2025, quelli della Sir2, Vigonza-Rubano, entro il 2026 come previsto dai finanziamenti PNRR. Il sistema sarà interconnesso grazie alla tecnologia Translohr, più silenziosa e versatile di un tram tradizionale, perché porta il tram a viaggiare su gomma e a seguire un unico binario centrale. I mezzi potranno viaggiare indistintamente sulle 3 linee, arrivando a trasportare 20 milioni di passeggeri l'anno.

I lavori procedono a ritmo serrato per rispettare le scadenze del PNRR. È possibile seguire gli aggiornamenti sul sito e sulle pagine social ufficiali del progetto. L’impegno è anche rivolto a contenere i disagi, grazie a una pianificazione ottimale degli interventi per offrire un servizio il più possibile efficiente anche durante i mesi in cui verranno effettuati i lavori.

Quali saranno i vantaggi per la città e cosa cambierà per gli spostamenti dei cittadini?

Il progetto SMART consentirà di ridurre il traffico di almeno il 30%, portando un contenimento delle emissioni di CO2 e incentivando le cosiddette forme di mobilità dolce. Impatti positivi si avranno anche sulle attività commerciali e i sui quartieri, rendendo Padova ancora più connessa, vivibile e a portata di tutti. Al tempo stesso, il sistema bus verrà rimodulato per integrarsi al meglio con le linee tramviarie, andando ad aumentare la capillarità del trasporto pubblico, incentivando così l'interscambio tra i vari mezzi.

L’anima sostenibile e all’avanguardia del progetto si rivela anche in un sistema progettato per garantire elevati standard di affidabilità e sicurezza. In caso di malfunzionamenti non gravi, infatti, il mezzo riesce comunque a raggiungere la destinazione o il deposito. A supporto, sono previsti inoltre due nuovi veicoli di soccorso, così da essere sempre pronti a gestire al meglio eventuali emergenze.

Il sistema SMART può trasportare fino a 12.000 persone all’ora nelle ore di punta e fino a 144.000 persone al giorno con 450 corse giornaliere. Numeri importanti che concorrono a rendere SMART progetto fondamentale per donare un volto sempre più smart e green alla città di Padova, rendendo la mobilità più integrata, efficiente e a zero emissioni. Il futuro è alle porte. Per maggiori informazioni, scaricare le planimetrie dei progetti ed entrare fin da ora nel futuro di Padova è possibile visitare il sito www.trampadova.it